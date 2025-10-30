資生堂パーラーの数量限定「ニューイヤーズスイーツ」で華やかなお正月を

資生堂パーラーが2025年12月20日(土)より、数量限定で「ニューイヤーズスイーツ」を発売します♡新年にふさわしい紅白の椿が描かれた華やかなパッケージに、ショコラヴィオンやサブレ、ラングドシャなど、こだわりの焼き菓子やチョコレートを詰め合わせました。年末年始の贈りものや、家族・友人との団らんのお供にもぴったりです。価格は2,160円（税込）です。

紅白椿が彩る新年スイーツの魅力



パッケージには大輪の紅白椿が描かれ、祝賀ムードたっぷり。

詰め合わせには、口どけの良いチョコレート「ショコラヴィオン ブラン・オレ」各3個、さくさく食感の「サブレ カカオ・ノワドココ」各4枚、なめらかなラングドシャ「ブラン・キャラメル」各3枚が入っています。

北海道産小麦粉やベルギー産チョコレートなど素材にもこだわり、上品な甘さと香ばしさを楽しめるスイーツです。サイズはD198×W266×H36mm。

年末年始の贈りものや団らんにぴったり



ニューイヤーズスイーツ

「ニューイヤーズスイーツ」は数量限定販売で、百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗およびオンラインショップで購入可能です。

こだわり素材の焼き菓子やチョコレートは、家族や友人と集まる場に華を添えるだけでなく、年末年始のご挨拶ギフトとしても喜ばれます。

価格は2,160円（税込）で、なくなり次第終了です。

資生堂パーラーの数量限定スイーツで新年を華やかに



華やかな紅白椿のパッケージと、こだわりの素材を使った焼き菓子・チョコレートが揃う「ニューイヤーズスイーツ」は、新年の贈りものや団らんの時間を彩る特別な一品。

数量限定なので、早めの購入がおすすめです♡上品な甘さと美しい見た目で、新年のひとときをより華やかに演出してくれます。ぜひ新年のご挨拶などに持っていってみて下さい。