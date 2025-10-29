ピチッとよりこっちかも！【GU】40・50代の楽ちんオシャレ♡「ゆったりトップス」

楽に着られそうなゆったりしたトップスは、大人世代のオシャレに頼れる存在。ほどよいゆとりで動きやすく、体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。【GU（ジーユー）】には、リラックス感がありながらも、きれい見えしそうなトップスが豊富にラインナップ中。今回は、大人世代の「楽ちんオシャレ」を叶えてくれそうなニットトップスをピックアップしました。

やわらかそうな素材が嬉しいシンプルニット

【GU】「パフニットプルオーバー」\2,990（税込）

シンプルなデザインで幅広いコーデに取り入れやすそうなニットトップス。細身のボトムスとも、ボリュームのあるスカートやパンツとも好相性です。首元は開きすぎないクルーネックで、1枚でもレイヤードでも活躍してくれそう。公式サイトによると「チクチクしにくい素材で、心地よい肌ざわり」とのことなので、思わず毎日手に取りたくなりそうです。

ブルーニットが映えるゆったりきれいめスタイル

ブルーのニットトップスを、黒とグレーのアイテムでまとめたきれいめカジュアルコーデ。1点鮮やかなカラーを取り入れるだけで、ダークトーンが多くなりがちな秋冬スタイルもぐっと華やかな印象に。ゆったりシルエットのパンツで全体にリラックス感を出しつつ、レザー調ジャケットが引き締め役に。動きやすさもありながら、きちんと見えする着こなしです。

Vネックニットですっきり見え

【GU】「オーバーサイズVネックニットプルオーバー」\2,490（税込）

深すぎないVネックが首まわりをすっきり見せてくれそうなニットトップス。サイドスリット入りのデザインで、シンプルなデザインにほどよい抜け感をプラスしてくれます。秋は1枚でさらっと着て、寒くなってきたらシャツを重ねてレイヤードスタイルを楽しむのもおすすめ。ゆったりしたシルエットながらもきれいめに決まり、大人世代のデイリーコーデに取り入れやすそうです。

ナチュラルカラーが上品なワントーンコーデ

ナチュラルカラーのニットトップスにオフホワイトのパンツを合わせたワントーンコーデ。バッグやシューズなどの小物をブラウンで統一して、コーデにあたたかみと大人っぽさをプラス。全体を淡いトーンでまとめることで、やさしげで爽やかな印象に。上品な雰囲気が漂う、秋のきれいめスタイルです。

writer：Natsumi.N