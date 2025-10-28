【ZARAのカーキ】がセンス抜群！ 大人の垢抜け♡「サマ見えパンツ」

ニュアンス感のある色味で上品なムードをまとえるカーキ色。大人女性が垢抜けを目指すなら、【ZARA（ザラ）】のカーキ色パンツを取り入れてみて。今回は上品なスエード調の素材やプリーツディテールなど、一点投入でおしゃれを底上げできそうなアイテムをピックアップしました。今シーズンはカーキを上手く盛り込んで、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

上品さを引き出す滑らかなスエード調パンツ

【ZARA】「フェイクスエード バルーンパンツ」＜カーキ＞\5,990（税込）

滑らかなスエード調の素材が、上品にシーズンムードを演出するパンツ。くすんだカーキ色が大人っぽく、一点投入でサマ見えが狙えそうです。ゆったりとしたバルーンシルエットも、コーデのシャレ感アップに貢献。きちんと感を添えるベルト付きだから、ミドル世代のデイリーコーデにマッチしそうです。裾にかけて細くなり、足元がすっきりと見えるのが嬉しいポイント。

ゆったりとしたプリーツディテールでキレイ見え

【ZARA】「ダブルプリーツフラップパンツ」＜ダークカーキ＞\6,590（税込）

フロントにダブルプリーツが施されたきちんと感のあるパンツ。控えめな光沢感の素材が上品な雰囲気を醸し出し、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれそうです。ワイドシルエットで脚のラインを拾いにくく、キレイ見えしながら体型カバーも狙えるかも。ジャケットと合わせてクラシカルに、ラフなスウェットでカジュアルに。ぜひ幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M