2025年10月、ウィーン国立歌劇場が9年ぶりに来日公演を開催するなど、日本でも人気が高まっているオペラ。ヨーロッパ最高の娯楽・教養であるオペラとは、どのようなものなのでしょうか？今回は、歴史ライター・内藤博文さんの著書『教養が深まるオペラの世界』から一部を抜粋し、奥深い名作オペラをわかりやすく解説します。

【書影】オペラの主要作品を、その背景にある世界史の流れも踏まえてわかりやすく解説！内藤博文『教養が深まるオペラの世界』

* * * * * * *

──フランス革命よりも前に、近代の扉を開けたモーツァルト

「フィガロの結婚」（ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト）

初演１７８６年 ウィーン ブルク劇場

全四幕 およそ３時間

これまでのオペラを過去の遺物化させた革新的オペラ

オペラの歴史のはじまりは、１６００年ごろとされる。オペラはイタリアの都市国家で生まれ、イタリア半島で発達する。当時のイタリアの人気作曲家だったモンテヴェルディやペルゴレージ、ヴィヴァルディ、スカルラッティ、パイジェッロらによって、イタリアのオペラは唯一無二の繁栄を誇りつつ、イタリアのオペラ文化は北上していく。

フランスのラモー、リュリ、ドイツ出身の帰化イギリス人ハンデル（ヘンデル）らもオペラ世界を盛り上げ、オペラをヨーロッパの王室に定着させていった。当時、オペラは豪奢なオペラハウス込みで王の権威を喧伝する飾りだった。

彼らの事跡はオペラ史の中ではおおいに顕彰されるべきだろうが、残念ながらヘンデルのオペラを除いては、過去の遺物化している。現在、ヨーロッパのオペラ座でもそうは演奏されず、好事家の中の好事家の世界に収まっている。

なぜ、モンテヴェルディやペルゴレージらが化石化させられたかというと、18世紀後半にモーツァルトが登場したからだ。モーツァルトは、１７５６年にオーストリアのザルツブルクに生まれている。誕生から30年を経た１７８６年から没年の１７９１年までのおよそ６年間に、「フィガロの結婚」をはじめとする５作の傑作オペラを書いている。「ドン・ジョヴァンニ」「コジ・ファン・トゥッテ」「皇帝ティートの慈悲」「魔笛」と、この６年間で、俗にいう彼の「４大オペラ」プラスアルファが完成しているのだ。

なかでも、すべてを変えたのは、１７８６年にウィーンで初演された「フィガロの結婚」であろう。「フィガロの結婚」は、これまでにない革命的なオペラである。近代オペラは、ここにはじまるといっていい。

「フィガロの結婚」は、アルマヴィーヴァ伯爵家で働いている使用人フィガロが、婚約者のスザンナと組んで、スザンナをものにしようとする伯爵のよこしまな悪巧みを阻止、伯爵をやり込める物語だ。ついでに倦怠期にあった伯爵夫妻を仲直りさせるという大団円で終わる。

「フィガロの結婚」は、その序曲を聴くだけでも、何か新しい時代がはじまりそうな予感が高まる。小川のせせらぎがやがて氾濫するような音楽そのものが、伝統から逸脱し、新たな地平を拓こうとしていた。

「フィガロの結婚」がいかに革命的で、近代オペラのはじまりを告げようとしているかというと、音楽の中で人間の生の感情が抑制を解き放たれ、勢いをもって表現されているからだろう。音楽の中に、人間感情の熱っぽさが感じられるのだ。「フィガロの結婚」は喜劇だから、人間の生の感情はドタバタ劇の中でぶつかりあう。その声と声とのぶつかりあい、それを加速化するようなオーケストラの音により、これまでにない高揚があった。

とくに第二幕の終わりでは、二重唱あり、三重唱あり、さらには四重唱と、声が多層に積み上がっていく。音楽は一つの抑制を軽々と打ち破り、カタルシスを伴うクライマックスへの白熱を帯びる。

奔流となって流れ出てくる感情表現

それだけではない。第四幕のフィナーレに来る伯爵夫妻の和解のシーンは、崇高な音楽の場となる。その崇高さにすばらしい大団円が加わり、ただの喜劇ではありえないような至極の境地を味わえる。

それまでのオペラでも、もちろん感情表現はあった。けれども、それはどこか一定の枠の中にはめられたような感情表現であって、モーツァルトの音楽のように奔流となって流れ出てくることはなかった。

それは、サッカーにたとえれば、「フィガロの結婚」を体験した者たちは、初めて近代サッカーを見たようなものだろう。サッカーについては詳しくないが、１９６０年代ごろまでは、選手はＦＷやＭＦ、ＤＦそれぞれのゾーン内からそうは動かず、ひたすらゴール付近に蹴り込むスタイルが多かったという。

それが、１９７０年代半ばごろから「トータル・フットボール」という革命的な概念が生まれる。ＭＦはＦＷと絡み、さらに守り役のＤＦまでが攻撃に参加し、目まぐるしいパスワーク、ポジショニングによって敵陣を崩していく。新しいサッカーは、これまでのサッカーを風化させた。

「フィガロの結婚」もまた、目まぐるしいパスワークよろしく、歌手たちが声を重ねあい、二重唱があったかと思うと三重唱、さらには四重唱と、この世ならぬ世界を紡ぎ上げていく。その後のヴェルディやプッチーニのオペラでは当然かもしれないが、その世界を初めて型破りに創出したのは、「フィガロの結婚」だろう。

フランス革命勃発以前に自由思想を先取り

「フィガロの結婚」が革命的であったのは、近代というものの姿をほんの数年というタイミングで先取りしたからでもある。「フィガロの結婚」の初演は１７８６年、それから３年後の１７８９年にはパリでフランス革命が勃発している。

自由、平等をうたったとされるフランス革命は、じつのところむごたらしい暴力と流血の惨劇でもあった。革命下、「アンシャン・レジーム（旧体制・旧秩序）打倒」の名のもと、カトリックの寺院は打ち壊され、貴族の居場所はなくなった。農民さえもが虐殺の対象となったが、その理念だけは後世の人たちを魅了した。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

フランス革命に代表される革命が目指したのは、古い時代をぶち壊したのちにあるはずの「近代」である。近代は自由と平等、理性の甘い香りがして、人はその扉を開けてみたかった。そこから近代を求めての激しい闘争、社会のうねりがはじまるのだが、「フィガロの結婚」の音楽にはその近代の匂いがあり、物語にも近代への予感があった。

「フィガロの結婚」の台本は、フランスの劇作者ボーマルシェの喜劇「フィガロの結婚、または狂おしい一日」である。このボーマルシェの喜劇はアンシャン・レジームを揶揄し、体制を揺るがしかねない力があった。そのため当時のフランス国王ルイ16世はボーマルシェの喜劇の上演に対して圧力をかけたほどだ。ルイ16世は、喜劇の先に来るだろう革命を恐怖していた。

実際、ルイ16世の予感は当たり、こののちフランスでは革命が起こり、アンシャン・レジームは揶揄されるどころか、否定もされる。当然、モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」も、革命思想を内包している。モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」の上演についてもウィーンの宮廷では認めない方針であった。ところが、ハプスブルク家の国王ヨーゼフ２世は、「フィガロの結婚」のウィーン上演を認めたのである。

ヨーゼフ２世が、よほどモーツァルトの才能を認めていたのか、あるいは、モーツァルトがオペラ化するとき、台本作家となったイタリア人のダ・ポンテが危険思想をうまく糊塗していたのか。ともかく、フランス革命に先んじて、革命思想、近代への目覚めを煽る「フィガロの結婚」は世に登場したのである。

近代の萌芽

「フィガロの結婚」は、市井の人フィガロが伯爵をやり込めるという物語自体に、革命と下剋上がある。これも近代の萌芽だが、もう一つの近代へのステップは登場人物の俗物性にある。伯爵はデタラメな人間であり、伯爵夫人も小姓のケルビーノの求愛によろめくのだから、軽いといえば軽い。

これまでの社会通念では伯爵には高い道徳性があるかのように思われてきたが、その道徳性のなさ、俗人ぶりは市井の人と変わらないのだ。市井の人であるケルビーノにしろ女好きの小僧、主人公のフィガロは好漢ではあるが、ある意味、その場しのぎの男である。そこには、崇高さのかけらもない。

彼ら登場人物の俗人ぶりもまた、近代なのである。近代というのは、相対化の時代である。それまで絶対に正しいと思われていた人の「絶対的な正しさ」がものの見事に崩れ、俗人と同様になる。一方、俗人にもまた正義があるのが近代だ。

「フィガロの結婚」は、音楽の面でもストーリーの面でも革命的なオペラであり、近代を告げるという点で、フランス革命に先んじていたのだ。

※本稿は、『教養が深まるオペラの世界』（青春出版社）の一部を再編集したものです。