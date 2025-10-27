100均でリピ確定！面倒くさいお手入れがググっと楽になる♡専用シートが便利だった

【詳細】他の記事はこちら

商品名：蒸し器シート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径20cm

内容量：25枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4450480668789

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『蒸し器シート』。直径約20cmのシリコーン加工耐油紙で、たっぷり25枚入り。お値段はもちろん￥110（税込）でした。

シートの耐熱温度は200℃。温度調節がない調理器具での調理は避け、必ず200℃以下の状態で20分以内に使用するようにとのことです。

電子レンジ・オーブン・蒸し器で使用できる商品ですが、直火は使用不可です。また、直火・グリル・オーブントースター・オーブンレンジなどのグリル機能では使わないようにしましょう。

焼売や餃子、蒸し料理、温野菜、茶碗蒸しなど、幅広く使えるアイテムとのことで、早速チャレンジしていきます！

今回は野菜と鶏肉を用意したので、シートを使って蒸し料理をしました。

お野菜はもちろん、お肉にもしっかり火が通ってイイ感じです♡

なにより嬉しかったのが、野菜くずやお肉から出る汁が蒸し器に直接付きにくかったこと！調理したあとのお手入れがかなり楽になったんです♪

シート自体にも食材や調理器具が引っ付きにくく、使い終わったらすぐに取り外せるのがGOOD。使い捨てタイプなので、布製のものと違ってお手入れが不要なのも高評価ポイントです。

今回はダイソーの『蒸し器シート』をご紹介しました。

面倒くさいお手入れが省けるダイソーの便利キッチングッズ。想像以上に便利だったので、これはリピ買い確定です。￥110（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。