人気YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が最新動画『大和コネクト証券×セゾンカード 即売り規制突破方法（銘柄スイッチでポイント対象）』を公開し、ダイワコネクト証券とセゾンカードを活用した投資信託の“即利規制突破”について詳しく語った。動画内では、視聴者から関心の高いポイント還元を最大化する新手法として「銘柄スイッチと月またぎで即売りを行うことでポイント対象になる」と自らの検証結果をもとに解説。その基準やテクニックが注目を集めている。



まず、ポイ活投資チャンネルは「JQカードセゾンゴールドでは、2025年8月11日売上到着分からクレカ積み立ての金額が100万円修行とJRキューポの対象外となりました」など、最新のカード制度変更による影響を丁寧に説明。従来多くの人が利用していたJQカードセゾンゴールドの“お得技”が封じられる中、「セゾンカード還元率0.5%が注目されています」と現状を分析した。



気になる即売り規制の回避については、「銘柄をスイッチし、月またぎで即利することで、ポイント対象となることを確認できました」と述べ、自ら複数回の検証を実施。動画では、ポイント満額還元を狙う際の買付と売却のタイミング、さらに「マックスの0.5%還元、100永久不滅ポイントを獲得したいという方は、工夫する必要があります」とアドバイスを送った。



即売り規制突破法は2種類あり、「銘柄スイッチと月またぎでの即売り」、そして「銘柄スイッチのみ」と各手法のメリット・デメリットを詳述。「値動きリスクを最小限にしたいなら月またぎで即売り、現金不要・手間も減らしたいなら銘柄スイッチのみ」と、個々のニーズにあわせた選択を推奨した。



動画の終盤では、期間限定のお得なキャンペーンやポイントサイトと連動した新規ID作成の特典も紹介。「本日ご紹介しました大和コネクト証券とセゾンカードの即売り規制突破方法について、電子書籍でも解説予定」と今後の続報を予告し、視聴者へ「ご視聴ありがとうございました」と締めくくった。