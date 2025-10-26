「袋から小麦粉を直食い」123キロ女性の“バグった食欲”の原点。「人生初の満腹」についても激白
昨年突如現れた「＃デカ女」ブーム。SNS上で高い注目度を誇る高身長女性たちが、さまざまなメディアで取り上げられた。だが、“デカさ”の点では「＃みけぽ」に代表されるぽっちゃり女性たちの存在も忘れてはいけないだろう。
ぽっちゃり体型を自身の個性・武器として活躍する女性インフルエンサーは少なくないが、3桁体重の女性たちは日常生活でどんな「あるある」や「悩み」があるのか。
今回は、浦和の「太っちょを愛でるラウンジ」キャスト兼店長のめたんさん（体重123キロ、身長154cm）をインタビュー。ぽっちゃりラウンジを切り盛りする苦労や楽しさなどを語ってもらった。
※インタビューと写真は6月の取材時のもの
◆「もっと有名なデブ」を目指して
――前回、西川口「はんぷてぃだんぷてぃ」のちはるさんを取材させていただきまして。
めたん：うちの系列店のキャストですね。ちはるちゃんって体重いくつでしたっけ?
――140キロだそうです。
めたん：140はスゴいですね（笑）。私は一番大きかった時でも128キロなので。
――めたんさんはいつ頃からぽっちゃり店で働いているんですか？
めたん：2023年7月からですね。西川口の「はんぷてい」と同じ場所でぽっちゃりラウンジをやっていて、そのオープニングキャストとして働き始めました。その後、浦和に移籍して昨年4月からは店長という感じです。最初はフリーランス看護師として働きながら週1〜3で出勤していたんですが、派遣契約が切れるタイミングで、「もっと有名なデブを目指してフル出勤したい」と。上司に相談したら、なぜか店長を任せられたという。
◆患者から「今のうちに好きなもの食べときな」と…
――なるほど。看護師のお仕事はどれくらい続けていたんでしょうか？
めたん：1993年生まれの32歳なので、ちょうど10年くらいですね。主に外科で働いていました。
――すごいですね。
めたん：外科って糖尿病の手術が必要な患者さんが血糖コントロールのために入院することがあるので、私も食事の指導や血糖値の測り方とかよく説明していました。見ての通り私も全く自己管理できていないので、いつも患者さんが半笑いで聞いてくれるという。「あんたも今のうちに好きなもの食べときな……」と言ってくれる優しい方ばかりで、患者さんには恵まれていました。
――いまはどんな食生活を送っているんでしょうか？
めたん：ちゃんと食べるのは一日2食くらいですが、間食が多いタイプで1食には換算していない軽食を3時間置きに食べています。看護師の頃は流石に仕事しながら食べられなかったので、休憩時間に2人前の食事＋デザートとかを急いで詰め込んでいました。
◆100キロを超えてからのほうがモテる
――昔から体は大きいほうでしたか。
めたん：本格的に太り始めたのは小学4年生のとき、父に焼肉へ連れて行ってもらってからですね。人生で初めて「お腹いっぱいになるまで食べていいよ」と言われ、お腹いっぱいの状態をそこで初めて経験したんです。
――余程、印象的な経験だったんですね。人生で初めて満腹になった時のことって普通覚えていないと思います。
めたん：小4当時は30キロ台で“ちょいぽちゃ”くらいでしたが、10年分の反動で中学入学時には60キロありました。中2以降はずっと70キロ台で、中学・高校の制服は特注だった気がします。親に食べ過ぎがバレないよう、袋から手づかみで小麦粉を食べていたこともあります。
――戦災孤児の話でも聞かされているんでしょうか……。
めたん：小6で両親が離婚し、父子家庭になってから余計に食欲がバグったのはあります。あと、新卒で関東の大学病院で働き始めたタイミングでも1年で15キロほど太りました。
