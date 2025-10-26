ワールドシリーズ第2戦前に会見

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は25日（日本時間26日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦前に会見を行った。前日の第5打席で大谷翔平投手が「We don’t need you（お前はいらない）」の大合唱を敵地ファンから浴びせられたことについては「彼はチャントを理解していなかったと思う」と、気にしていなかったことを説明した。

2023年オフにはトロント行きの飛行機に乗った“誤報”が報じられるなど、大谷加入の肩透かしを食らったブルージェイズファン。ワールドシリーズ第1戦はスタメン発表の際に大ブーイングを浴びせ、慣れた様子の大谷はニヤリと笑顔。大量リードの9回には打席に立つ大谷に対して「We don’t need you」のコールを浴びせていた。

一夜明けロバーツ監督は「ブーイングされた理由については、彼なら理解していると私は思っている。彼はそれについては気にしないと思う」「ショウヘイについて、私はこの言葉をたくさん使ってきたのだが、彼はそういうのは本当にうまく区別できる選手だ。そう言うのが彼にそこまで影響を与えるとは思えない。彼は自分の仕事をするために、そこにいるんだ」と話した。（Full-Count編集部）