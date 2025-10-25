◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２試合連続本塁打となる意地の２ランを放ったが、逆転で完敗を喫してドジャースは黒星発進となった。大谷は４打数１安打２打点、２三振１四球だった。

ブルージェイズは２―２の６回にバージャーの代打グランドスラム、カークの２ランなどで９点を挙げて突き放し、試合を決めた。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸ（旧ツイッター）によると、ワールドシリーズ初戦勝利チームのシリーズ制覇確率は１２０回中７６回で６３％。逆にドジャースの連覇確率は３７％となった。ワイルドカードが導入された現制度下では３０回中２４回で初戦勝利チームが制しており、より確率は高い。

リーグ王者決定戦など他の７戦制ラウンドを含めると、初戦勝者がシリーズを制する確率は１９６分の１２７で６４・８％。２戦―３戦―２戦で開催地を変える現制度で、初戦を制したホームチームの突破確率は１０２分の６９で６７・６％という。

初戦で２点差以上を逆転して初戦を制したチームは過去２１チームあり、うち１５チームがシリーズを制覇。シリーズを制覇できなかった直近の例は２２年のフィリーズがある。