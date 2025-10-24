双子の母・中川翔子「もう限界で…」→「ついに」と“解決法”を紹介「だいぶ楽になりました！」 「そっくり」と亡き祖母＆父の写真も披露
タレントの中川翔子が24日、自身のインスタグラムを更新。育児をはじめとした近況を報告した。
【写真】「肌ツヤ良く双子ちゃん育ってますね」息子たちの寝顔ショットなど多数投稿の中川翔子 ※父＆祖母の写真は9枚目
中川は「わたしひとりのとき 双子同時ギャン泣きのとき おむつでも抱っこでもないとき ダブル抱っこするしかなかったけど わたしの動きは封印されます 正解がわからない」と悩んでいたことを手描きのイラストも交えて紹介した。
続けて「ベビー布団で立ったり座ったりがもう限界で 膝がホルモンのせいで痛すぎて みんな腰痛いのでついに双子用ベビーベッドを導入！高さがでたからだいぶ楽になりました！良かった！」と報告し、穏やかな表情で並んで眠っている様子など、双子の赤ちゃんのさまざまな写真をアップ。
「弟くんは母方の栄子おばあちゃんにそっくりなんだ」と、祖母・栄子さんと父・勝彦さん（ともに故人）の2ショット写真も添えた。
コメント欄では「肌ツヤ良く双子ちゃん育ってますね」「ほんまですね！栄子さんそっくり!!隔世遺伝ですね」「ああ懐かしい 栄子おばあちゃま ホントに面影がありますね〜」「かわいい赤ちゃんを見せてもらってありがたいです」「しょこたんの赤ちゃん見てるとほんと癒されます イラストも見入っちゃって楽しいです！」「2人がスクスク育ってるのは、しょこたんが身を削って頑張ってる証拠 毎日お疲れ様です ワンオペ偉いよ〜」「ベビーベッド買って大正解ですよ!!私も帝王切開で立ったりがしんどすぎて買いました！だいぶ足腰にお腹も楽になりました」などの声が寄せられている。
【写真】「肌ツヤ良く双子ちゃん育ってますね」息子たちの寝顔ショットなど多数投稿の中川翔子 ※父＆祖母の写真は9枚目
中川は「わたしひとりのとき 双子同時ギャン泣きのとき おむつでも抱っこでもないとき ダブル抱っこするしかなかったけど わたしの動きは封印されます 正解がわからない」と悩んでいたことを手描きのイラストも交えて紹介した。
続けて「ベビー布団で立ったり座ったりがもう限界で 膝がホルモンのせいで痛すぎて みんな腰痛いのでついに双子用ベビーベッドを導入！高さがでたからだいぶ楽になりました！良かった！」と報告し、穏やかな表情で並んで眠っている様子など、双子の赤ちゃんのさまざまな写真をアップ。
コメント欄では「肌ツヤ良く双子ちゃん育ってますね」「ほんまですね！栄子さんそっくり!!隔世遺伝ですね」「ああ懐かしい 栄子おばあちゃま ホントに面影がありますね〜」「かわいい赤ちゃんを見せてもらってありがたいです」「しょこたんの赤ちゃん見てるとほんと癒されます イラストも見入っちゃって楽しいです！」「2人がスクスク育ってるのは、しょこたんが身を削って頑張ってる証拠 毎日お疲れ様です ワンオペ偉いよ〜」「ベビーベッド買って大正解ですよ!!私も帝王切開で立ったりがしんどすぎて買いました！だいぶ足腰にお腹も楽になりました」などの声が寄せられている。