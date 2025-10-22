BeeCruise（東京都品川区）が展開するコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」を10月31日から発売します。

【画像】「みんなの“お尻”がかわいすぎる！」 これが、シリコンカバーに“ちょこん”と乗った後ろ姿です！

「Lovisia限定ステッカー」もらえる

「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」は、シリコンカバーが付いたハンドクリームで、パッケージは各キャラクターにマッチしたくすみカラーのデザインとなっています。「ちいかわ（ホワイトティーの香り）」「ハチワレ（ピンクブーケの香り） 」「うさぎ（ホワイトツリーの香り） 」「くりまんじゅう（フローラルシャボンの香り）」「モモンガ（サボンの香り）」「ラッコ（キンモクセイの香り）」「シーサー（ピオニーの香り）」の7種類で、シリコンカバーに“ちょこん”と各キャラクターのマスコットが乗っています。

「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」は、ちいかわたちとハートが一緒になったオリジナルデザインの商品。ミルクティーやフルーツの甘やかな香りがする滑らかな質感のリップで、「ちいかわ（ミルクティーの香り）」「ハチワレ（ピーチの香り）」「うさぎ（メロンの香り）」「くりまんじゅう（グレープの香り）」「モモンガ（ブルーベリーの香り）」「ラッコ（ユズの香り）」「シーサー（マンゴーの香り）」の7種類がラインアップされています。

価格は「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」が各1100円（以下、税込み）、「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」が各858円です。

いずれも、「ちいかわらんど」「ちいかわマーケット」、全国のバラエティーショップで順次発売。「Lovisiaオンラインショップ」では午前10時から発売されます。

なお、オンラインショップではコラボ商品を2500円以上購入すると、1会計につき「Lovisia限定ステッカー」が1枚もらえます。数量限定のため、なくなり次第終了です。