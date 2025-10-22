辻発彦氏、T-岡田氏は阪神有利を予想

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏、辻発彦氏、T-岡田氏が出演。「SMBC日本シリーズ2025」を予想した。

辻氏とT-岡田氏は、ともに投手力の高さから阪神が優位ではないかと予想。一方で、五十嵐氏は、4勝2敗でソフトバンクが優勝すると推測した。

開口一番「お2人とも振り返ってみてください。今年の日本生命セ・パ交流戦、どこが優勝しました？」と五十嵐氏。「（日本生命セ・パ交流戦の）パ・リーグとセ・リーグの順位を見比べたときに、上位はずらっとパ・リーグだったんですよ。それくらい、パ・リーグって強いんです」と熱弁をふるった。

続けて「阪神は確かに強いです。ホークスで言ったら、近藤（健介）がいないし、この間ホームランを打ちましたけど、ギータ（柳田悠岐）の状態はどうなのかなとか。周東（佑京）も戻ってきたけどいけるのかなとか、（中村）晃も審判にぶつかっちゃったりとか、不安なことは多いです。でも、今日（パーソル CS パ第6戦）の試合を見て、ホークスが勢いのまま来ると思いました」と力説した。

「SMBC日本シリーズ2025」は25日、ソフトバンクの本拠地・みずほPayPayドームで開幕する。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）