甲子園経験者のランニングトレーナー・村田和哉氏が伝授する腕立てジャンプ

足を速くするためには、足の付け根である「股関節」がカギを握っている。甲子園出場経験を持ち、現在ランニングトレーナーとして活躍する村田和哉さんが、足の速さを左右する「股関節トレーニング」を教えてくれた。村田さんが着目するのは「腕立てジャンプ」。股関節の動きを強化し、走りの基礎となる体幹も同時に鍛えられる効果的な練習法だ。

まずは基本姿勢から。腕立て伏せの体勢から始めるが、ここで重要なのは腰が折れて上に上がらないこと。お尻が上がった姿勢では、お腹に力が入らず走りに繋がらないため、背筋を真っすぐに保つことを意識する。この正しい姿勢をキープしたまま、両足を手の位置まで引き寄せるようにジャンプ→元の位置まで戻す、を繰り返すことがトレーニングの基本となる。

村田さんは「少し勢いをつけて、少し衝撃を与えるぐらいの気持ちでやること」とアドバイスを送る。一見、簡単そうだが「かなりきついと思います」と、筋力トレーニングに匹敵する程だという。

注意するポイントは2つ。1つは先述した姿勢の維持、そしてもう1つは「手の真横に両足が付くこと。この位置に足が来ることで、しっかり股関節が開いて形を作ることができます」と村田さん。これにより走る時に必要な足の上げ方が身につく。

練習の際は焦らず、「1回1回姿勢しっかり確認してください」と強調する。最初はきつく感じるかもしれないが、継続すれば股関節の可動域が広がり、スムーズな走りにつながる。地道な積み重ねが、試合での大きな成果を生み出すだろう。（First-Pitch編集部）