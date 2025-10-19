YAMAHA（ヤマハ）がフラッグシップモデル「MONTAGE Mシリーズ」のDNAを継承した新たなシンセサイザー 「MODX Mシリーズ」のリリースを発表しました。

バーチャルアナログ音源も追加

音源部はMotion Control Synthesis Engineを搭載しており、MONTAGE Mシリーズ同様に、ハイブリッド音源と複雑な音の連続変化を実現する「Motion Control（モーションコントロール）」を組み合わせています。

Image: YAMAHA

アコースティック楽器までをリアルに再現するYAMAHA独自の「AWM2」音源、DXシリーズ以来の伝統を受け継ぐ「FM-X」音源のほか、バーチャルアナログ「AN-X」音源を新たに搭載。この3種類の音源トータルで、最大同時発音数268というスペック。

エフェクトも豊富で、特にユニークなのはモデリング技術を駆使したVCMロータリースピーカーエフェクト。オルガンなどに使うとハマりそうですね。

Image: YAMAHA

ユーザーインターフェースもMONTAGE Mシリーズを継承しており、フェーダーやコントロールノブを駆使して、わかりやすく直感的な操作性が楽しめます。

シーケンス部には最大8パート同時使用可能なアルペジエイターも内蔵しています。

Image: YAMAHA

また、MODX Mをソフトシンセとしてプラグイン化した「EXPANDED SOFTSYNTH PLUGIN (ESP) for MODX M」も提供されます（2026年1月以降）。MODX Mの正規登録ユーザーであれば、簡単にPC上でMODX Mのサウンドを演奏できます。

鍵盤はMODX M8が88鍵GHS、MODX M7が76鍵セミウェイテッドFSB、MODX M6が61鍵セミウェイテッドFSBを採用。特にMODX M6は本体6.6kgの軽量設計で、ライブに持ち運んで使うのもありでしょう。MODX M6とMODX M7には、専用のバックパックソフトケースが付属します。

Image: YAMAHA

多彩なサウンドと機能を持っており、自宅スタジオの中核としても活躍してくれそうです。価格はMODX M8が24万7500円、MODX M8が19万8000円、MODX M8が17万500円。発売日は10月24日です。

Source: YAMAHA