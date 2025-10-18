撮り鉄＜あんたが邪魔してるからやろ＞

15歳少年がロマンス詐欺で500万円超荒稼ぎの仰天！“スケベオヤジだまし”の悪辣テク

駅員＜邪魔してるんじゃない＞

撮り鉄＜だからどういうわけ？＞

駅員＜危ないねん＞

撮り鉄＜もう、うるさいねん。撮ったら帰るって。分かってるよ。おまえはホンマによぉ、難聴かよ。ボケが！＞

今月6日、一部撮り鉄の迷惑行為がSNSにアップされ、被害に遭った近畿日本鉄道が警察に相談する事態となった。

前日の5日午後6時50分ごろ、奈良市の近鉄大和西大寺駅のホームに約50人の鉄道ファンが集まった。安全確保のため、乗客を誘導していた駅員を、数人の撮り鉄が「邪魔扱い」し、大騒ぎになった。

撮り鉄たちのお目当ては、ツアーなど貸し切りでしか運行しない団体専用列車と特急列車を連結した8両編成の特別車両。当日は個人の手配旅行を終え、出発駅に戻ってきたところだった。

撮り鉄たちの暴走発言は聞くに堪えない。罵倒された駅員がその場から離れると、怒りの矛先は、列車後方で黄色い枠線内側に立っていた別の駅員に向かった。

■《安月給、奈良県民は大阪の奴隷》

＜駅員さん、奥下がって。駅員、下がって下がって、下がれよ。オイ。下がれぇぇぇー、下がれよ、安月給。おぉーい、難聴か、聞こえてんのか？ 殺すぞ、オイ。安月給、ハハハハ。誰かアイツに言いに行けよ。日本語分かんのか、日本語通じない。オイ、奈良県民。言いに行っていい？ いいよ。行ってきて＞

仲間にあおられた若者2人が勢いよくホーム奥にいた駅員に駆け寄ると、撮り鉄集団はますますヒートアップ。＜奈良県民、おっしゃー、ならぁぁ、ならぁぁ＞と大合唱し、＜しょせん、大阪の奴隷やろーが！＞と、駅員を見下すような発言を繰り返した。ところが2人は何もできないまま＜（駅員が）下がらん、下がらん＞ときびすを返して仲間の元に舞い戻ったその瞬間、特別列車が動き出した。

＜あっ、やばい＞と1人の撮り鉄が声を上げたが、周囲からは＜あーあ＞＜あーあ＞＜あーあ＞とため息が漏れた。目的を達成できなかった撮り鉄たちは＜死ねや、なめてんのか、ぶっ飛ばすぞ＞と捨てぜりふを残し、現場から退散した。

「一部鉄道ファンから駅員がカスタマーハラスメントと思われるような罵声を受けました、ルールを守って撮影していただくのであれば、鉄道ファンを増やすという点では意味があります。ただ他の乗客の安全確保も重要ですので、今後、同じ事象が発生すれば躊躇することなく、警察に通報します」（近鉄広報部担当者）

駅員や乗客に迷惑をかける不届き者は、駅からつまみ出すしかない。