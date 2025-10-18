俳優・芳根京子（28）の喜びの報告に祝福の声が寄せられている。

これまでにInstagramで、夏休みに訪れたハワイでサーフィンを楽しんでいる様子や、水着姿で波打ち際に座っている動画、ドラマ撮影のオフショットなど仕事やプライベートの様子を発信してきた芳根。

2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音（46）のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ姿を披露していた。

ファン驚きの最新姿

10月16日は自身のInstagramを更新。「みなさんが体と向き合うきっかけになれたらうれしいです！よろしくお願いします」と、11月1日〜9日まで日本テレビ系の様々な番組で、健康に関する企画を放送するキャンペーン「カラダWEEK」のサポーターに就任したことを報告している。

この報告にファンからは、「きょうちゃん おめでとー!!」「まじ!?!? テレビでたくさん きょんちゃん見れるのうれしい!!」「ウエストほっそ！」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）