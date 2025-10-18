【川崎 さちえ】スタバ転売騒動で「メルカリ」に殺到する怒りの声…じつは規約違反すら野放しになっている実態【転売ヤー】

スターバックス コーヒー ジャパン（以下、スターバックス）と「gelato pique（ジェラート ピケ）」のコラボ商品がメルカリで転売され話題になっています。あまりにも人気で、スターバックスの公式オンラインストアでの販売開始である9月29日午前6時には、サーバが激混み。順番に購入サイトに案内するようになっていたそう。待機していたのは5万人以上とも言われています。

オンラインストアのコラボ商品を買えた人もいて、メルカリでは早速転売が起こりました。コラボ商品を買うことができなかった人もたくさんいる中での高額転売。やはりユーザーからは怒りの声、そして呆れているような声も挙がっているようです。

こうなるの、わかってるよね？ いい加減取り締まってほしい

スターバックスとジェラート ピケのコラボ商品が人気となり品切れ、メルカリで高額転売されるというのは予想がつきやすい流れだと思います。商品は違えど、このような転売は過去に何度も起こり、その度話題になってきましたから、「ああ今回もね」と思った人は少なくないでしょう。

メルカリとスターバックスは「安心・安全な取引環境の構築に向けた包括連携」をしています。スターバックスの商品情報や発売情報を事前に共有し、特定の新商品発売前後の注意喚起や権利侵害品対策など緊密に連携していきます。これによってスターバックスとメルカリの両方のユーザー、消費者の混乱を回避して、安心・安全に取引ができる環境をつくるというもの。

そのためメルカリでコラボ商品を見ると、「この商品は価格が急騰している可能性があるので、冷静な判断をしてください」という内容の注意喚起がされています。

でも、あくまで注意喚起であり、買うかどうかは購入者が最終的に決めることになります。いくら価格が急騰していても、購入者がその価格でいいと思えば、そのまま購入ができます。

メルカリではスターバックス以外の企業ともこのような提携をしていますが、転売商品が出た時の対応は同じです。注意喚起はするものの、転売商品の削除などは基本的には行いません。メルカリのユーザーからは「なんのための連携なんだろう」というイライラや落胆の声もあります。注意喚起をするくらいならば、いっそのこと高額転売商品（今回の場合にはコラボ商品）を出品禁止物に指定してほしいと思うのではないでしょうか。「いいかげんにして！」というのが本音だと思います。

転売自体を禁止できない理由

メルカリもコラボ商品が高額転売になることはわかっていたはず。もちろんスターバックスも。今回のジェラート ピケだけではないですし、そもそも高額転売が起きると思うからこそ、お互いに提携をしているわけです。

それならば、高額で転売される商品の出品を禁止すればいい話ですが、そう簡単にはいきません。「高額転売」の「高額」がいくらなのかがわかりません。極端な例ですが、定価の10倍になっていても高額と感じないユーザーもいるかもしれません。逆に定価より少しでも高くなっていたら、それは高額転売と思うユーザーもいるわけで、「高額」の定義が難しいのです。

また出品禁止にする期間も同様に判断が難しいところ。発売されて間もないタイミングでは、話題性もあって価格が高騰しますが、そのうち落ち着いてくるでしょう。そうなったら出品禁止を解除することもできますが、ではいくらまで下がったらいいのでしょう。

それに、スターバックスで例を作ってしまうと、この先連携している企業の商品で高額転売されるものは、全て出品禁止にしないと辻褄が合わなくなります。

さらに転売という大きな枠で考えると、10年前に買ったものが気づいたら買った時の10倍の価格（価値）になっていたというものあるでしょう。そのような商品は当然現在の相場で出品されますが、それもダメなのか？という話になってしまいます。

メルカリも高額転売が話題になるたびに、どう対処するのかを考えていると思います。おそらく転売は終わらない、商品は変わるもののこの先も続くでしょうから、ユーザーが安全に、そして安心してサービスを使えるようにしようとは考えているはずです。しかし、なかなか踏み込むことはできません。メルカリのルールを守っている以上、ユーザーには売買をする自由があるからです。

2025年10月9日、メルカリはマーケットプレイスの基本原則や新たに定めた対応方針に関するホワイトペーパーを公開しました。

この中で、今後マーケットプレイス内の安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品に関しては、出品禁止などを含む対応を実施する方針を策定しました。

ルールに違反しているものは削除すべき

ただ、今回のコラボ商品では、メルカリのルールに違反している商品もありました。

1：手元にない商品の出品

コラボ商品が公式オンラインストアで発売になったのは9月29日の午前6時。すぐに購入したとしても、商品が届くのは翌日以降になるでしょう。ところが、9月29日の午前中には商品が出品されていました。その時点で商品は手元にないはず……。

これはメルカリの「手元にない商品の出品やECサイト等から直送すること（禁止されている行為・出品物）」に該当します。

2：実物の画像を掲載せずに出品

さらにメルカリでは「商品の状態がわかる画像を掲載しないこと」も禁止行為にしています。実物の画像がない、転載画像のみの掲載は禁止されているのです。9月29日に早々に出品された商品は、実物の画像は掲載されていないでしょう。これは明らかにメルカリのルールに違反しています。

そのような商品をメルカリは削除の対象にしますし、悪質な場合には利用制限の措置を取ることもあります。でも実際には削除されていない商品もありますから、これに関しては「ルール違反はきちんと取り締まるべき」という厳しい意見があるのは当然です。「安全で安心できる取引をしてもらいたいと思うならば、こうなるのは予想できるのだから、あらかじめ備えておいて、出品されたら即削除」。そのくらいの姿勢を見せてほしいと思うのではないでしょうか。

メルカリのルールを知らないユーザーも多いような気がする

手元にない商品が出品されるということは、メルカリのルールを知っていてそれを無視しているか、本当に知らないかのどちらかになるでしょう。もし知らないで出品しているならば、事前にルールを確認していないことになります。

アカウントを取得する際には規約に同意するという部分にチェックを入れているでしょうから、確認しないのはユーザーの責任です。メルカリも「その後のことは……」と思うのかもしれませんが、サービスを提供する以上、その後もルールに関してはきちんと周知する必要があるのではないかと筆者は考えます。「同意しているからいいでしょ？」ということではなく、「商品手元にあります？ないなら禁止行為になっちゃいますよ」と。

いちいちそのようなことはしていられないのかもしれませんが、これだけAI、AIと言っているのですから、その力を借りることもできるのではないかと思ってしまいます。出品の仕方、梱包の仕方、より高く売るための方法などを伝えるのも大切でしょうが、根底にあるルールをしっかりと知ってもらうことにも注力してほしいと、メルカリユーザーとしては思います。

そうしないと「ルール違反を野放しにしてるんだけど」と、他のユーザーは思ってしまいます。それは信頼を損ねることでしょうし、「だったら自分も」という発想になる可能性もあります。そうやって市場が歪んでいく場合もありますから、意外と呑気に構えている場合ではないのでは？と思ったりもします。

