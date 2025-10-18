今季限りでの退任を表明したＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が内部昇格することが１７日、分かった。三浦監督の辞意を受け、後任人事に本格着手した球団は、外部招聘（しょうへい）も含めて幅広くリストアップ。指揮官の右腕としてチームを支えてきた相川コーチに白羽の矢を立てた。

相川コーチは球団ＯＢで、１９９４年度ドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団。強肩強打の捕手として日本代表の常連となるなど活躍し、ＦＡでヤクルト、巨人の２球団を渡り歩いた。現役時代はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）や五輪など日本代表の常連となり、大舞台での経験も豊富。現役引退後は、指導者として巨人で３年間コーチ経験を積み、三浦政権２年目の２０２２年からバッテリーコーチとして古巣に復帰した。２３年からはディフェンス面全般の作戦を担当し、ヘッド格として指揮官の参謀役を務めてきた。山本を正捕手に押し上げるなど育成手腕はもちろんのこと、チームの４年連続Ａクラス入りに尽力してきた。

戦力を知り尽くしている相川コーチが新監督就任となれば、新たなチームづくりにもスムーズに入ることができる。データを駆使したチームの独自方針にもフィットしており、三浦監督のもとで培った勝負眼をベースに、捕手出身ならではの頭脳的な采配に期待できるのも強みだ。明るくリーダーシップにもたけ、兄貴分として選手からの信頼も厚い。

今季はシーズン２位に終わり、２７年ぶりのリーグＶ奪還はならなかったが、新体制へ動き始めている。

◆相川 亮二（あいかわ・りょうじ）１９７６年７月１１日生まれ、４９歳。千葉県出身。現役時代は右投げ右打ちの捕手。東京学館から９４年度ドラフト５位で横浜入団。０９年にヤクルト、１５年に巨人へＦＡ移籍。１７年現役引退。１９年から巨人の１軍バッテリーコーチなどを歴任。２２年からＤｅＮＡに復帰し、１軍チーフ作戦兼バッテリーコーチなどを歴任。ＮＰＢ通算１５０８試合で打率・２６０、６９本塁打、４７５打点。０４年アテネ五輪、０６・１３年ＷＢＣ日本代表。