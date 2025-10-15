「EVE（イブ）」40周年！　ブランドアンバサダー菜々緒が製造工場に潜入

エスエス製薬はこのほど、解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」の誕生40周年を機に、ブランドアンバサダーである女優・菜々緒さんが成田工場を訪問し、製造現場の裏側に迫るWEB動画「EVE OPEN FACTORY 〜菜々緒さんのすごい工場見学〜」を公開しました。

■一般の人を対象とした工場見学ツアーも募集開始

またWEB動画の公開と共に、解熱鎮痛薬「EVE（イブ）」シリーズの品質の安全性を”見て、聞いて、体験”できる、一般の人を対象とした工場見学ツアー「EVE OPEN FACTORY」を2025年11月15日に開催。

これらは、過去の調査を通して浮き彫りとなった、生活者の「製品の違いがよくわからない」、「副作用の心配がある」※1 などの “見えない不安”を抱えているという実態に正面から向き合うための、新たな取り組みとして実施されます。

「EVE（イブ）」が実施した市販の解熱鎮痛薬に関する過去の調査※1によると、「飲みすぎると効かなくなると思う」を選んだ人が83%、「製品の違いがよくわからない」が82%、「副作用の心配がある」が75%にも上る結果がでました。

同社では、「『EVE（イブ）』は、このような市販薬に対する“なんとなくの不安”に正面から向き合うべく、今回の取り組みを通してすべての生活者が自分の身体に対して納得感を持って、能動的にセルフケアできる社会の実現を目指してまいります」とコメントしています。

※1 15-39歳女性 2,419名対象。「市販の解熱鎮痛剤（痛み止め）について、あなたのお考えにあてはまるものをお選びください。」に対する回答。出典：イプソス「EVE U&A2025」調査（調査時期：2025年7月）

■WEB動画ストーリー

2025年10月9日より「EVE（イブ）」のブランドサイトで公開の「EVE OPEN FACTORY 〜菜々緒さんのすごい工場見学〜」 では、「EVE（イブ）」のブランドアンバサダー、菜々緒さんが、普段は公開されていない成田工場に足を運び、鎮痛成分「イブプロフェン」の起源から製造工程、品質管理までを現場で直接見学。全3話のドラマ形式で届けます。

各エピソードでは、「EVE（イブ）」が生活者の手元に届くまでの製造工程を、工場の担当者がわかりやすく解説。

「EVE（イブ）」の知識を前のめりに吸収する菜々緒さんの本気度に、工場の担当者が「すごいですね！」と驚かされる様子や、白衣やクリーンスーツで工場内をめぐる菜々緒さんの姿も必見です。

「EVE OPEN FACTORY 〜菜々緒さんのすごい工場見学〜」：https://www.ssp.co.jp/eve/openfactory/

■ストーリー概要

第1話：鎮痛成分の起源

鎮痛成分「イブプロフェン」の誕生秘話に迫ります。鎮痛成分は、何から生まれたのか？ イブプロフェンは、世界何カ国以上で使用され、歴史的にどのくらい使用されてきたのか？ 意外と知らない鎮痛成分「イブプロフェン」を紐解きます。

第2話：製造工程

解熱鎮痛薬 「EVE（イブ）」が製造される成田工場へ菜々緒さんが潜入。厳密な空気管理、異物混入防止のための工夫とは？ 「EVE（イブ）」ができるまでを、実際に見学します。

第3話：品質管理

「EVE（イブ）」の厳格な品質管理の裏側に迫ります。日本女性の痛みに寄り添うために、成田工場の厳格な品質管理の現場に菜々緒さんが潜入します

■一般向け工場見学ツアー「EVE OPEN FACTORY」概要

WEB動画で菜々緒さんも訪れた千葉県成田市の成田工場にて、2025年11月15日に、一般の人を対象とした工場見学ツアー「EVE OPEN FACTORY」を開催。普段は公開していない製造現場に招待し、製造工程や品質管理の実際を「見て・聞いて・体験」することで、「EVE（イブ）」の製造品質に対して信頼してもらうことを目的としています。

見学ツアー名：EVE OPEN FACTORY

日時：2025年11月15日

場所：エスエス製薬 成田工場（〒286-8511 千葉県成田市南平台1143）

内容：鎮痛成分の起源説明、製造・検査工程の見学、模擬打錠体験ほか

募集人数：16名（応募者多数の場合は抽選）

参加特典：お守り型ミニポーチ「お守りEVE」

「EVE OPEN FACTORY」 見学の流れ：

1.鎮痛成分の起源と成分解説

2.成田工場での厳格な製造・品質検査プロセスの見学（模擬打錠体験も実施）

応募方法：

1.@EVE_SSP_JP をフォロー

2.キャンペーン応募の投稿画像をTAPしてフォーム回答

応募期間：2025年10月9日 17:00〜10月22日 23:59

