ÍÄ¤¤Ì¼¤ò¥À¥·¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¡Ä¸µÉ×¤Î¡Öæ«¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿½÷À¤¬¸ì¤ë¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÎÈÜÎô¤Ê¡ÉÂáÊá¤Î¤ä¤ê¸ý¡É
°½¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£ÈÈ¡¦»×ÁÛÈÈ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¼é¤Ë¤è¤ëÊÜÂÇ¤Á¡¢ÀÅªµÔÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼ü¿Í¤ÎÃëÌë¤Î´¶³Ð¤òÃ¥¤¦¡ÖÇò¤¤¹éÌä¡×¡£¼ü¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×ÁÛÈÈ¡¦À¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÉÔ¼Â¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£
13²ó¤ÎÂáÊá¤È5²ó¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤â¶þ¤»¤º¤Ë¡Ö¼«Í³¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æ®¤¤Â³¤±¡¢¹öÃæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê½ê¶È¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä¡£
Á´À¤³¦¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÇò¤¤¹éÌä¡Ù¡ÊËÝÌõ¡§À± ·°»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØÇò¤¤¹éÌä¡ÙÏ¢ºÜÂè16²ó
¡Ø¡ÈÅÇßÃÊª¤ÎÀ×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÓÉÛ¡É£³Ëç¤À¤±¤òÅÏ¤µ¤ì³ÖÎ¥Ë¼¤Ø¡Ä¿Í¸¢³èÆ°²È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Ê¹¤¼ê¡§¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¡¢¸ì¤ê¼ê¡§¥Ë¥¬¥é¡¦¥¢¥Õ¥·¥ã¥ë¥¶¥Ç
¥Ë¥¬¥é¡¦¥¢¥Õ¥·¥ã¥ë¥¶¥Ç¡Ê1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¡£2014Ç¯¤Ë¥Þ¥·¥å¥Ï¥É¤Ë¤Æ¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥¬¥é¤Ï¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¤Î209Åï¤ÎÆÈË¼¤Ç1Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢½÷À·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öæ«¡×¤À¤Ã¤¿¸µÉ×¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ
--¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ä¤Ï2014Ç¯1·î6Æü¡¢¥Þ¥·¥å¥Ï¥É¡Ê¥¤¥é¥óÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¡Ë¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃË¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï6ºÐ¤È8ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÏÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤ÎÉã¿Æ¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¼¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬æ«¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÈÄ®¤Ê¤«¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ÒÌä´±¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸É»ù±¡¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿Àè¤Ï¡Ä
--ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆÈË¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈË¼¤Ï°Å¤¯¡¢ÌÓÉÛ¤Ï1Ëç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÈË¼¤Ë°ìÃëÌë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¡¢Èà¤é¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ËÂÞ¤òÈï¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÄñ¹³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤òÉ¨¤Î¾å¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¡¢³°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈË¼¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¿©¤ÙÊª¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¿©»ö¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¹¢¤òÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
--¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤ÈÆÈË¼¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬¤Î¾å¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅÅµå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Î²£Éý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇö¤¤å°Ýß¤¬Éß¤«¤ì¡¢ÌÓÉÛ¤¬3Ëç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÄµÊó¼£°Â¾Ê¤Î´É³í¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¤Î209Åï¡¢3ÈÖÄÌÏ©¤ÎÆÈË¼¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÈË¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ï²¼¤Ë¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼¤â¤·¤Ê¤¤¡¢Ë¼¤Î¥É¥¢¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤Î²»¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ï²¼¤Ë¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µ¤Ì£°¤¤Âç¤¤Ê¥´¥¥Ö¥ê¤¬²¿É¤¤«¤Ç¤·¤¿¡£
ËÝÌõ¡§À± ·°»Ò
