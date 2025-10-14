子どもたちに過保護な愛を向けるわんこの姿が反響を呼んでいます。

子どもたちを『たかいたかい』していたら…

TikTokアカウント「8376sora1224」の投稿主さんの家には、『のん』ちゃんという可愛いわんこがいます。のんちゃんは、捕獲保護団体にて捕獲された元野犬さんです。今回は、野犬のイメージを覆すワンシーンが紹介されました。

この日、パパと子どもたちが楽しそうに遊んでいたそうです。パパが子どもを抱き上げて「たかいたかい」をしたとき、のんちゃんは意外な反応を見せたそう。何かを訴えるような悲痛な表情で、クンクンと鳴き始めたのです。

健気すぎる行動にコメント続々！！

実は、のんちゃんは『子どもたちがいじめられている』と勘違いしたのでした。普段から子守りとして活躍することも多いのんちゃんは、いつもよりずっと高い場所にいる子どもたちを見て、心配する気持ちが止められなかったのです。「パパ…早く降ろしてあげて！」と懇願するように訴えていたといいます。

もちろん、子どもたちはキャーキャーと悲鳴を上げてとっても楽しそう。しかし、のんちゃんにはそれすらも「助けを求める声」に聞こえたのかもしれません。あまりに頼もしく愛おしいのんちゃんの姿に、こちらまで心が浄化されそうです…♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「優しくて賢いわんちゃんですね」「大切な家族守りたいよね」「ずっと幸せでいてね」など沢山の反響がありました。

子どもの遊びに付き合うのんちゃん

のんちゃんは、子どもたちの面倒をよく見るとっても優しいわんこ。別の日には、小さな女の子の遊び相手になる姿も紹介されています。この日の女の子は、のんちゃんにシールをペタペタ貼り付けて、可愛く飾り付けしていたといいます。

毛にシールを貼られて心地よくはないはずですが、のんちゃんは遊びが終わるまでじっと静かにしていたそうです。女の子がシールをはがすと、「あ～疲れた」と体をドサリ。時には疲れることもあるけれど、子どもたちのために今日も頑張るのんちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「8376sora1224」には、のんちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

