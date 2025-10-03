田中真紀子氏、自民党総裁選の有力候補をバッサリ「偏ってますよ、非常に」

３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。

コメンテーターとして緊急生出演の元外相・田中真紀子氏は決選投票進出が有力とされる高市早苗、小泉進次郎両氏について聞かれると「直接、個人の方のことを申し上げちゃいけませんけど」と前置きした上で「ある方は私は当選同期だけど、偏ってますよ、非常に。個人的にはとてもいい方。友達で仲良しで国会のトイレで２人で頭とかしながら、おしゃべりとかしてましたし、食堂でも食事したり…」と続けた。

名前こそ出さなかったもののＭＣの宮根誠司氏は「国会のトイレでということになると、こっちに…」と高市氏の写真を指さしながら焦り顔。

さらに「もっと勉強してこなくちゃ。もっと基礎学力を。筆記試験やったら落っこちますよ」と再度「名前は出しませんけど」と言いながら小泉氏をぶった切った。

小林鷹之氏についても「私、３回大臣をやらせてもらいましたけど、３人の秘書官が大体、（小林氏の）このぐらいの年で学歴でね。大臣出ようってのでも腰抜かすのにね。総理になろうって言うんでしょ。少し考えた方がいいと思う。世の中、分かってなさ過ぎ」と厳しく話した。

茂木敏充氏についても「県会議員みたいな方ですね。今はＳＮＳの時代だから、もっと見栄えがして、もっと発信力があるということだと世界的にもいいと思うんだけど、ちょっとモゴモゴしておられて。もうちょっと、なんとかならないのかと」と話した。

最後に林芳正氏について「彼はバランスがいいです、すごく。今すぐ使える。内政も外交も」と評価していた。

◆自民党総裁選・候補（届け出順）

・小林鷹之

・茂木敏充

・林芳正

・高市早苗

・小泉進次郎