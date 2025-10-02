中国・山東省威海市で駐車してあったシャオミ（小米）の自動車がひとりでに走り出す出来事があったと報じた。中国メディアの浪潮新聞が1日に報じた。

問題のシャオミの車を所有する男性は9月30日、SNSに動画を投稿して、同社に説明を求めた。男性が投稿した監視カメラの映像には、窓の外に止めてあった車がゆっくりと発進する様子が映っている。異変に気付いた男性らは声を上げながらすぐに車を追いかけた。

男性がシャオミのカスタマーサービスに連絡したところ、「スマホの誤操作で車が起動した可能性がある」と説明された。しかし男性は「その時スマホには触れていなかった」と納得せず、監視カメラ映像の公開に踏み切ったという。

浪潮新聞の記者が同社に問い合わせたが、1日夜の時点で返答はないという。

中国のネットユーザーからは数千件のコメントが寄せられており、「リアル自動運転か？（笑）」「これが最先端の自動運転」「ホラー映画かよ」「怖すぎる」「スマホを誤って操作したとしても誰も乗ってないのに勝手に走り出すのはシステムの欠陥だろう。深刻な事故につながる」「シャオミの車を買うとは勇気があるな」「未熟な人間が未熟な車を買った」といった声が寄せられている。（翻訳・編集/北田）