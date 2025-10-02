あいのり桃、再検査→卵巣検査結果を報告「意外と卵巣って自覚症状ない」「みんな定期的な検診してね」
人気恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が1日、自身のブログを更新。人間ドックで指摘されていた卵巣の状態について再検査を受けた結果を報告した。
【写真】卵巣検査結果の書面を添え報告した桃
この日、桃は「卵巣を調べに、レディースクリニックへ…」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、美容院の後、東京・千代田区にある「クレアージュ東京 レディースドッククリニック」を訪れたことを明かし、「結果全く問題なしで、よかった…！」と安堵した様子で報告した。
今年、人間ドックで「卵巣が腫れているかも」と指摘され、再検査を勧められていたという桃。当時の診断はD判定ではなくC判定だったため「まぁ大丈夫だろう」と思い、受診を先延ばしにしていたと振り返った。それでも自身のブログの読者から寄せられた「私も卵巣嚢腫で手術しました」「卵巣はほっておくと本当に怖い」「早めにいってね」といった体験談や励ましの声を読み、重い腰を上げたと説明。「みんなのコメント読んで、早く検査に行かなきゃ…って思いました。ありがとう」とファンへ感謝を伝えた。
さらに「意外と卵巣って自覚症状ないんだね。こわいね。みんな、定期的な検診してね…」と呼びかけ、女性の健康チェックの大切さを訴えた。
また問診票を記入する際に「初潮の年齢」を書く欄について触れ、中学3年生に生理が来た自身の体験を回想。当時母親に「まだなの？まだなの？あらやだ〜」と心配されたという桃は「自分が親になった今となってはお母さんが心配する気持ちもわかるんだけど」「本当嫌だったなぁ…」と笑い交じりに思い出をつづり、ユーモアを交えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「何事も無くて良かった」「大丈夫だったみたいでよかった」「再検査お疲れ様でした！」「安心しました！」「たろくんジロくんの
ためにも、しょうくんのためにも、元気でいてください!!」「見習って検査受けなきゃ」「定期的な検診大切ですね！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男“たろ”くん、
22年5月5日に第2子次男“じろ”くんを出産した。
