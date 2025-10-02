タレント・杉本彩（57）が1日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」にゲスト出演。付き合う男性を選ぶ決め手について赤裸々に語った。

杉本が魅力を感じる男性を問われると「そりゃ気前の良い人。自慢話だけすごい聞かせて、最終的に金出さない男とかいるでしょ？ほんとに何にも協力しない人ね…」とニヤリ。これまで出会った気前のいい男性については「びっくするような3桁万円くらいの高級ワイン開ける人とか。あの時代はそういう人がいた」と回想した。

豪華なプレゼントを問われると、「全然私はあなたのこと好きって言う態度を示してないのに、いきなり突然、すごい宝石を持って来た。さすがにもらったらおかしいから、“いただけません”って返したんですけど。2人きりで食事したこともないし」と、困惑した思い出を吐露した。

共演のエルフ・荒川からは「同じように宝石くれて、ワインを開けてくれる人がいたら、最終的には何で選びますか？」との質問が。杉本は「私の場合は、私に従う人」と即答し、笑いを誘った。

その理由について「だって（自分も）稼いでるわけじゃない？そしたらある程度こっちのペースに合わせてくれる人じゃないと…足手まといでしょ？」とさらり。荒川を「言ってみてえ！」としびれされた。

「なんか凄いごう慢に聞こえがちかもしれないけど、でも私に従ってくれるってことは、私が最後まで責任持ちますよって言ってるんだから。これは優しさだと思う」と力説していた。