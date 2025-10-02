「今日好き」2児の母・重川茉弥、ダークトーン×ボブにイメチェン「思ったより短い」「大優勝」と反響
【モデルプレス＝2025/10/02】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が10月1日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】重川茉弥、エクステ取って雰囲気ガラリ
重川は「暗くしてエクとった 一時的だから短いの楽しみます」とコメントし、自撮りを投稿。これまでの明るめのロングヘアから一転、ダークトーンの長めのボブヘアにイメージチェンジしている。
この投稿に、ファンからは「別人級」「似合いすぎ」「可愛い」「思ったより短い」「大優勝」「新鮮」「雰囲気変わった」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
◆重川茉弥、ダークヘア×ボブで雰囲気一変
◆重川茉弥のイメチェンに反響
