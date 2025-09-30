身近にあった書店は減り続け、約10年前の3分の2になっています。今年は芥川賞と直木賞の該当作がないという事態にも陥り、書店からは嘆きが聞こえてきます。生き残るにはどうすればいいのでしょうか。特化型に転換して人気を集めるケースもあります。

■店舗数は年々減少…苦境の書店

森圭介アナウンサー

「読書の秋と言われていますが、読書はよくしますか？」

斎藤佑樹キャスター

「ビジネス書の電子書籍などをを見ることはあります。（紙の本は）買う機会が減りましたね」

森アナウンサー

「本を買う時はどうしていますか？」

鈴江奈々アナウンサー

「私も電子書籍で買うこともありますが、開かないと目にしないじゃないですか。でも物理的な本を買って置いておくと、目に入って読もうかなって思えるので、あえて紙の本を買ったりはします」

森アナウンサー

「『積ん読』というやつですね…。出版不況、活字離れなども言われていますが、書店は苦しい状況に立たされています」

「日本出版インフラセンター調べでは全国の書店の数は2014年度に全国で1万4665店舗ありましたが、年々減り、最新の2025年8月は 1万250店舗と約3分の2になっています」

■芥川賞・直木賞、27年ぶりの事態に

森アナウンサー

「さらに全国1700を超える市区町村がありますが、出版文化産業振興財団によると約3割の498市町村で書店がありません」



瀧口麻衣アナウンサー

「私の地元の福井県でも、だんだん本屋さんがなくなってきています。もともと住んでいたところはお店がなくて、車で10分ほど移動して街の本屋さんに買いに行ってました」

森アナウンサー

「身近になかなか本屋さんがないという環境の方も増えてきているのかもしれません。芥川賞・直木賞が今年27年ぶりに、どちらも該当作がありませんでした。本屋さんに行って、芥川賞・直木賞とバンと（特設コーナーなどが）出ているとどうですか？」

直川貴博アナウンサー

「ポップにまず引かれますし、ニュースで『今年の芥川賞・直木賞』と言われると、やっぱり手に取りますよね」

森アナウンサー

「気になりますよね。ただ今回は該当作がないということなので、書店大手の丸善丸の内本店はXに『どちらも該当作なしでした。書店員泣いています』と投稿しています。くまざわ書店錦糸町店もXで『書店としては残念な結果』と投稿していました」

「例年受賞した作品は店で一番売れるベストセラーになるということなので、どちらも該当作がないというのは、書店にとっては大きな出来事でした。精文館書店によると、受賞作品を求めてお店に来る方も多いので、書店にとっては厳しいといいます」

■独自に“芥川賞”と“直木賞”を選出

森アナウンサー

「危機的な状況を打開しようとする取り組みが始まっています。 それが『かってに芥川賞・直木賞』です。複数の書店と本好きの有志の皆さんが立ち上げて、独自に芥川賞と直木賞を選んで、書店を盛り上げようという取り組みです」

「芥川賞・直木賞というと、そうそうたる名だたる選考委員の皆さんが候補作から選びますよね。この賞は全国の芥川さんと直木さんが、とっておきの1冊を選びます」

「全国に約5000人（名字由来net調べ）いるという芥川さんの中から7人の芥川さん、さらに下の名前が直木さんという1人が、計9冊を選びました。今回初めての試みです。何が選ばれたのか気になりますね」

■「かってに芥川賞」選ばれたのは？

森アナウンサー

「まずは『かってに芥川賞』です。30代の高校教師の芥川さんが選んだのは、鈴木俊貴さんの『僕には鳥の言葉がわかる』（小学館）という本です」

「今年の本ですが、シジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文を作っていることを世界で初めて解明した研究者による、科学エッセイです。これを選んだ芥川さんは選評をぎっしり書いていて、『仕事への思いを再確認した一冊』ということです」

■「かってに直木賞」には古い本が

森アナウンサー

「『かってに直木賞』で 60代プロデューサーの直木さんが選んだのは2冊。五木寛之さんの『改訂新版 青春の門＜筑豊篇＞』（講談社文庫）と『林住期』（幻冬舎）です」

「青春の門は私が大学生の時に読んだようなかなり古い本で、ドラマ化・映画化もなされた小説です」

「つまり今年出た本だけではなく、芥川さんと直木さんがいいと思った本を独自におすすめしているということです。『かってに芥川賞・直木賞』の取り組みは9つの書店で展開されました」

「取り組みを企画した1人で事務局のコピーライターの丸山優河さんによると、今回選ばれた本の中には約40年前に刊行した受賞作もあります。40年前だと今はあまり売れていなくても、今回の受賞によって売り切れた書店もあり、反響があったということです」

「枠組みを作ることによって意味が付加されると、皆さん、ちょっと手に取ってみようと思うんですかね」

斎藤キャスター

「誰かが作ったもので人気があるよというものに引かれがちですし、『自分は興味なかったけどちょっと手に取ってみよう』となりますもんね」

森アナウンサー

「こういったパッケージ化・枠組み化することで、意味がついて耳目を集める、注目されるということなんですね」

■「猫専門」の書店になったきっかけ

森アナウンサー

「いろんな取り組みがありますが、書店側も思い切ったコンセプトを打ち出しているところがあります。1つのジャンルに特化した特化型書店です」

「今回紹介するのは、猫に特化した書店です。姉川書店の『猫本専門 神保町にゃんこ堂』で、店内にあるのは文庫本・絵本・写真集など、猫に関連した本だけ。常時600種類、2000冊ほどが店内に並べられているということです」

「きっかけは12年ほど前。出版不況のあおりを食らって、経営が厳しくなったそうなんですが、猫好きの娘さんのアドバイスで猫専門になったということです」

「猫専門の本屋さんになったら1ヶ月の売り上げが3倍に上昇したということで、今では海外からもお客さんが訪れるなど、忙しい日々を送っていらっしゃるといいます。意味ができると、猫好きな人がここをめがけてやってくるということです」

■魚に特化した書店、運営する企業は？

森アナウンサー

「猫専門もあれば、魚に特化した『SAKANA BOOKS』もあります。東京・新宿区にあり、魚に関するエッセイ・小説・図鑑など1300種ほど魚本が並んでいるということです。さらに、 全国100館以上の水族館のパンフレットなども無料で配布しています」

「ここに来ると『こんな水族館あるんだ』と知ることができ、まさに出会いの場になっているわけです。運営は釣り専門メディア企業。本屋さんとは全く違う業界でしたが、魚の魅力を知ってもらおうと、3年前に会社のビルの1階にオープンして新規参入しました」

「すると週末を中心に、全国から魚ファンが訪ねてくるということです。自分の好きなものに特化した本屋さんがあったら、どうですか？」

瀧口アナウンサー

「行きたいですし、探さずにいろんな情報を一気に取れるというのはいいことですよね」

森アナウンサー

「こういった本屋さんは人を集めるようなツールに今なってきているのかなという感じがします」

斎藤キャスター

「読みたい本があるから行くのではなくて、（目的として）他に違うことがあっても行きたくなるような書店は魅力的ですよね」

森アナウンサー

「読むだけのものではなく、コミュニケーションのツール、人が集まるきっかけになっています」

（9月29日『news every.』より）