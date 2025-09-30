『ちいかわ』×「ココス」がコラボ！ 10．16から限定メニューやグッズを販売
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とファミリーレストラン「ココス」がコラボレーションした企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」が、10月16日（木）から12月10日（水）までの期間限定で、「ココス」全507店舗（空港店舗を除く）で開催される。
【写真】考えた人天才！ 『ちいかわ』×「ココス」コラボメニュー一覧
■転売、再販売、営利目的は「お断り」
今回開催が決まった「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコが、「ココス」のスタッフ風の衣装を着たココス限定オリジナルイラストでキャンペーンを盛り上げるという企画。
全国の「ココス」では、ちいかわたちや『ちいかわ』の世界観をイメージしたコラボメニューが販売され、第1弾〜第4弾まで期間を分けて、さまざまなメニューが提供される。
「ココス」の看板メニュー包み焼きハンバーグを使った、「ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ」「ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ」「うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」なども登場。
また、うさぎがプリンの上に乗る回を想起させる「うさぎのツル〜ッとプリンパフェ」や、「モモンガのピーチパフェ」「至上の一服！ラッコのイチゴパフェ」「くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ」などパフェも充実する。
コラボメニューを含む対象メニューを1品注文すると、各期間の対象コラボグッズをランダムで1つプレゼント。「ココス」オリジナルドールハウスとソフビ人形6種セットが当たるウェブ抽選キャンペーンも実施される。
対象メニューの購入は1日につき、一人につき最大4食まで。あわせて、数量限定コラボメニューは、一人につき各種類１食までの提供となる。過度な量の商品のご購入による食品ロスや転売行為を防止するため、テイクアウトは実施しない。
さらに、一部店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコのスタンディパネルを展示。
パネル展示店舗、装飾店舗では「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」と「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」も店頭で販売される。
キャンペーン実施にあたり「ココス」は、「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします」とコメントしている。
