「どんどん若返って」40歳・藤本美貴の美貌に反響！ 「庄司さんがいつも磨いてるから輝いているかも」
タレントの藤本美貴さんは9月28日、自身のInstagramを更新。ソロショットを公開し、その美貌が反響を呼んでいます。
【写真】40歳・藤本美貴の変わらぬ美しさ
ファンからは「めちゃくちゃ綺麗！」「感動するほどの美人さん」「いつになったら年取るのー」「どんどん若返って可愛くなっていく」「庄司さんがいつも磨いてるから輝いているかもね」「ミキティみたいなママになりたい」など、美貌を称賛する声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「いつになったら年取るのー」藤本さんは「今日は大阪でイベントでした 久しぶりにストレート」と報告し、自撮りと思われる1枚の写真を投稿。ストレートヘアにイメージチェンジしたとのことですが、大人っぽい雰囲気でよく似合っています。肌ツヤも美しく、とても40歳には見えません。
「夫婦って顔が似てくるのかな？」26日の投稿では、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんとのツーショットを公開した藤本さん。ファンからは「理想の夫婦」「夫婦って顔が似てくるのかな？」「こんなに素敵な奥さんがいて庄司さんが羨ましい」といった反響が寄せられていました。今後も仲むつまじい姿を見せてほしいですね。
