ＪＹＪの元メンバーで、韓国で歌手・俳優として活動していたパク・ユチョン（３９）について、ソウル高等裁判所の民事部が２７日、芸能企画・マネジメント社のＬｏｕｄ Ｆｕｎ Ｔｏｇｅｔｈｅｒが、ユチョンと彼の前所属事務所・リシエロを相手取り提起した、損害賠償請求訴訟について二審でも一審同様の賠償判決を宣告したと、現地メディアのディスパッチなどが報じた。

これに先立ち、Ｌｏｕｄ Ｆｕｎ Ｔｏｇｅｔｈｅｒは２０２３年に、損害賠償を提起していた。

記事によると裁判所は、ユチョンがＬｏｕｄ Ｆｕｎ Ｔｏｇｅｔｈｅｒの同意なく芸能活動をしたことについて、専属契約と仮処分決定を違反したと判断。「パク・ユチョンとリシエロは、共同で５億ウォン（約５千万円）と遅延利息を支払うこと」と判決を下したという。

Ｌｏｕｄ Ｆｕｎ Ｔｏｇｅｔｈｅｒは２０年、ユチョンの前所属事務所のリシエロから２４年までの独占的マネジメント権限を委任されていた。しかし２１年５月、ユチョンが「自身の要求に応じなかった」として、同社へ一方的に専属契約解除を要求。知人の経営する別のマネジメント会社を通して、芸能活動を続けた。

そして２１年８月、Ｌｏｕｄ Ｆｕｎ Ｔｏｇｅｔｈｅｒはユチョンに対して放送出演・芸能活動禁止仮処分を申請。裁判所はこれを認めたが、ユチョンが処分を無視してコンサートや広告活動を継続したため、同社は損害賠償請求訴訟を提起。２３年１２月の一審で、ユチョンとリシエル側に５億ウォンの賠償判決が下されていた。