LE SSERAFIMが、1stシングル『SPAGHETTI』を10月24日にリリース。また、本作のプロモーションタイムテーブルの映像も公開され、本日9月29日11時より予約販売がスタートした。

本作は、5thミニアルバム『HOT』の発表以後、韓国で約7カ月ぶりのリリースに。LE SSERAFIMは、「絡まるスパゲッティのように抜け出すことができない魅力」というフレーズとともに、新曲に関するヒントを明らかにした。公開された映像は、ドット絵アニメーションで演出されており、グループロゴにスパゲッティの麺が巻かれている場面で始まり、今後公開予定のコンテンツとそれぞれの公開日程が盛り込まれている。

また、LE SSERAFIMは、10月9日に公開する『EAT IT UP！』というコンテンツを皮切りに、本格的なプロモーションを開始。10月22日にMVのティザー映像を公開し、10月24日13時には音源とMVを公開する。そのほか、注文表には「SAMPLER PLATTER」、「HIGHLIGHT PLATTER」など、内容を想像させるコンテンツ名と公開日が記載されている。

（文＝リアルサウンド編集部）