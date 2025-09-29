エジプトのある男性が歯の力だけで海上に浮かぶ700トンの船を引くことに成功し、話題となっている。

9月27日（現地時間）、AP通信によると、怪力で知られるエジプトのレスラー、アシュラフ・マフルス（44）はこの日、紅海フルガダの海岸で大勢の市民が見守る中、ギネス世界記録の更新に挑戦した。

マフルスは700トンの船に結ばれたロープを歯でくわえ、力いっぱい引いて、およそ15メートル動かした。彼はこれにとどまらず、さらに450トンの船を1隻つなげ、合計1150トンとなる2隻の船を同時に引くことにも成功した。

挑戦に成功した後、彼は「自分が世界で最も強い男であることを友人たちと世界中に証明できた」と喜びを語った。

マフルスは、現行のギネス世界記録は2018年に樹立された614トンの船のけん引だと説明し、ギネス側に今回撮影した映像と写真を送って新記録の認定を受ける予定だと明らかにした。

マフルスは現在身長190センチ、体重155キロとたくましい体格に恵まれているものの、今回の挑戦に備えて毎日卵を少なくとも12個、鶏2羽、魚5キロを摂取する高たんぱくの食事を続け、さらに1日3回、2時間ずつの強度の高い訓練を並行して行う努力を重ねてきたという。

彼は今年3月にも、重さ279トンの列車を引き、歯だけで最も重い列車をけん引した主人公として注目を集めた。最も多くの車両を引いた記録や、最も重い機関車を引いた世界記録も保有している。

マフルスは次の目標は26万3000トンの潜水艦を引くことだと述べ、そのためにエジプト大統領府に要請書を提出する計画だと明らかにした。また、まぶたの筋肉だけで飛行機を引いてみたいという挑戦の意欲も語った。