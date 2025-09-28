¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙÂè3´üOP¶Ê¤Ï¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¡TV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò½é½ñ¤²¼¤í¤·¡¡ÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ËSeason3¡ÊÂè3´ü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ò¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Î¤Ïº£ºî¤¬½é¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÑ´é¥¢¡¼¥Ë¥ã¡ª¾¯Ç¯Ê¼»Ñ¤Î¥í¥¤¥É¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù3´üPV
¡¡¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤À¤³¦¤Î¤¿¤áÆü¡¹¡¢ÄµÊóÇ¤Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¥í¥¤¥É¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡¢·ÀÌó·ëº§¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤Ç¡¢¥í¥¤¥É¤ÏÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤«¤ê¤½¤á¤Î²ÈÂ²¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2019Ç¯3·î¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1¥¯¡¼¥ë¤¬2022Ç¯4·î¤«¤é6·î¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤¬10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2023Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÂè2´ü¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¼ý62.6²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇOfficialÉ¦ÃËdism¡¢BUMP OF CHICKEN¡¢Ado¤é¤¬¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¡¢²»³ÚÌÌ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤¬³Ú¤·¤¤¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë¡È°¥¤·¤ß¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤²Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´õË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê²Î¤Ë¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤È¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹¾¸ýÂóÌé¡Ê¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡¢¼ïºêÆØÈþ¡Ê¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡¢Áá¸«º»¿¥¡Ê¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¡¢¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê¥Ü¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Áá¸«¤Ï¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¹¾¸ý¤â¡Ö°ìËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Êª¸ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£Áá¤¯¥Õ¥ë¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤Ï¡¢10·î4Æü¸á¸å11»þ¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
TVQ¶å½£ÊüÁ÷10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00¡Á23:30
BS¥Æ¥ìÅì10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë24:30¡Á25:00
