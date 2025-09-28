顔がひとつに見える？だまし絵のように重なった2匹の黒猫

「びっくりするわ」……そんな一言と共にXに投稿された1枚の写真が、見る人を混乱させています。

写っているのは2匹の黒猫クックくんとタックくん。しかし、顔が重なった瞬間をとらえたことで、まるで「頭がひとつで体が2つ」の新種生物、あるいはだまし絵のように見えるというのです。たしかに……。

撮影当時は、2匹に加えてサビ猫のサッサちゃんも近くにおり、「3匹そろった可愛いショットを撮れるかも」とカメラを向けていたところ、タックくんがクックくんのグルーミングを開始。その瞬間を撮影した結果、この光景になったといいます。たしかによく見ると、2匹の奥にはサッサちゃんの片耳も写り込んでいますね。

今回のように「顔がひとつに見える」写り方は初めてだったそうですが、普段から黒猫ならではの不思議なショットは少なくないとのこと。「胴体がぴったりくっついて、頭が2つ出ているような写真はよく撮れる」と、かりとんさんは話します。

突然現れた幻獣のような2匹を前に、飼い主さんは「びっくりしたと同時に、こういう生物いそうでなんだか面白い。誰かに見せたいと思いました」とコメント。投稿は瞬く間に拡散され、多くの人が「一瞬だまされた！」「合成かと思った」と驚きを共有しました。

黒猫のシルエットが生み出した偶然のアート作品。何気ない日常にこそ、このような奇跡の瞬間が潜んでいるのかもしれません。

＜記事化協力＞

かりとんさん（@kariton28mhy25）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092801.html