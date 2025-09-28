キラキラ輝いてるぅぅぅ♡【シャトレーゼ】期間限定！「眼福スイーツ」
旬のフルーツを贅沢に使ったスイーツが人気の【シャトレーゼ】では「山梨県産シャインマスカットフェア」を開催中です。フェアでは洋菓子から和菓子まで、さまざまな形でシャインマスカットを堪能できますよ。そこで今回は、おすすめの「眼福スイーツ」を紹介します！
特別な日を彩る贅沢ショートケーキ
トッピングのシャインマスカットが華やかな「山梨県産シャインマスカットのショートデコレーション（12cm）」。ベースのケーキは、ダイス苺・ホイップクリーム・スポンジを重ねたショートケーキです。いつものショートケーキにシャインマスカットを加えた贅沢感が、特別な1日を彩ってくれそうです。
上品なビジュアルは手土産にも◎
「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」は、シャインマスカットとカップから見えるクリームやナパージュの重なりが美しいパフェ。カップの中に入っているのは、最下層からレモンピューレ入りレモンジュレ・シャインマスカットクリーム・ホイップクリームです。レモンジュレにはシロップ漬けのアロエベラも入っており、爽やかな味わいが楽しめます。
まるごと1粒の贅沢感を味わう
和菓子とシャインマスカットの組み合わせを楽しむなら、もちもちとした大福でシャインマスカットと白餡を包んだ「山梨県産シャインマスカット大福」がおすすめです。白餡もマスカット風味で、贅沢感のある香りや甘みを堪能できそう。
宝石のような輝きが華やか
くず饅頭で包まれたシャインマスカットが輝く「旬の雫 山梨県産シャインマスカット」。もっちりとした食感のくず饅頭に、果肉感のあるシャインマスカットを包んでいるため、食感の違いや溢れ出るような果汁が楽しめます。氷に見立てたマスカット味のワインゼリーや酸味のあるシロップが入り、味も見た目も爽やかです。
山梨県産シャインマスカットをふんだんに使用した今回のフェアアイテムは、どれも「眼福スイーツ」ばかり。【シャトレーゼ】ならではの贅沢なビジュアルと旬のフルーツを、ぜひ味わってみて。
