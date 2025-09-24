【中国現地ルポ】ホンダ・日産はもう超えた…中国EVの黒船「BYD」本社で目の当たりにした「速すぎる進歩」の実態

「三日会わざれば刮目して見よ」（『三国志演義』）。停滞を続ける日本を尻目に、かの国のクルマは長足の進歩を遂げている。

売上高は「前年同期比23%増」

今年から来年にかけて、自動車業界で「中国からの黒船」が日本へ本格的に襲来してくることになりそうだ。

中国最大の自動車メーカーBYD（本社・深圳市）は、2026年後半から日本市場で軽自動車のEV（電気自動車）を販売する計画を公表した。

中国では、過剰な値引き競争で経営破綻するEVメーカーも出ているが、BYDの強さは圧倒的だ。8月29日に発表した1〜6月期の決算は、売上高が前年同期比23％増の3712億元（約7兆6500億円）、新車販売台数は約214万6000台と世界7位で、すでに9位のホンダ（178万台）、11位の日産（161万台）を上回っている。

筆者は7月初旬、トヨタ自動車やホンダも大きな生産拠点を構える広州市や、近接する深圳市など、自動車関連企業が集積する中国の都市を6年ぶりに訪れた。

まず向かったのが、BYD本社だ。入り口付近には同社が世界で取得した約3万7000件の特許状を誇示する「特許の壁」があり、圧倒される。モニターには、同社の車載電池に釘を刺しても爆発しないことを示す映像を流し、安全性をアピールしていた。

本気で「日本を狙っている」

創業者兼CEO（最高経営責任者）は王伝福氏。裸一貫でBYDを創業し、米国の著名な投資家、ウォーレン・バフェット氏からの投資も受けた、中国では伝説の起業家だ。

王氏はトヨタやパナソニックの品質力を目標にしているとされる。案内してくれた担当者も「王CEOは日本市場にこだわっています。日本で認められることが世界市場に通じることにつながるからです」と説明した。

帰りは、スマホのアプリでタクシーを呼んだ。驚いたことに、やってきたのは運転手のいないロボットタクシー（ロボタク）だ。行き先をスマホに入力すると、歩行者、対向車、自転車、バイクなどが混在する街中を目的地まですいすいと走行し、右折も左折もスムーズにこなした。

筆者が乗ったロボタクは、中国のグーグルと呼ばれる百度が開発したシステムが搭載されたものだった。3.7キロで料金は27・69元（約570円）の表示だったが、最終的に支払ったのは4.65元（約96円）。普及のために潤沢な補助金が出ているようだ。

今回の訪問では、中国の自動運転関連企業が、日本をはじめ世界市場を本気で狙っていることが如実に分かった。

「2026年中に日本法人を作る予定です」と語るのは、同じく深圳市に本社を構える、運転支援・自動運転用センサーの一種「LiDAR」を開発するロボセンスの日本市場担当者だ。2014年創業の新興企業だが、すでに複数の日本の自動車メーカーと取引があるという。

受付横にはヒト型ロボットも展示されていた。同社はロボット用センサーでも成長している。米中対立で米国政府が中国への半導体輸出の規制をかけていることが報じられているが、半導体調達に問題はないのか聞くと、「直接資本を入れない会社を経由して、米エヌビディア製の半導体も調達できている」と説明した。

「人間が運転するよりも安全だ」

広州市に本社を置く、無人運転のソフトウエア開発会社WeRideも訪れた。'17年創業の同社は、すでに広州市内などで無人運転バスの営業を始めている。試乗してみたが、時速40キロほどですいすいと走る。周辺では、道路を無人の清掃車が掃除しながら走っていた。これにも同社のシステムが採用されている。

事故が起きたことはないかと聞いてみたら、「衝突事故が起きたことはあるが、当社のシステムが原因ではない」とのことだった。日本・韓国市場を担当する李宙鎮氏は「我々のシステムは人間が運転するよりも安全だと思う」と豪語する。すでに世界10ヵ国、30以上の都市で、同社の技術が搭載されたクルマが約1000台も運行されているという。

同社の創業者でCEOのトニー・ハン氏は、米国の大学で准教授を務めたり、百度の自動運転部門の主任研究員を務めたりした後に起業した。米中対立で中国企業の米国での上場承認は得られにくいと言われる中、2024年には米ナスダック市場に上場を果たした。

日本では「米中は犬猿の仲だ」といった視点での報道が多いが、今回筆者は、米中の最先端企業同士が依存し合い、繋がっていることを目の当たりにした。日本も米国ばかりに肩入れしていると、いずれ米中両国から梯子を外されるリスクがあるのではないかとさえ感じた。

「週刊現代」2025年09月29日号より

