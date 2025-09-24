º£¤ä´õ¾¯¤ÊÎ¾ÂÇ¤Á¡Ä°éÀ®¤òË¸¤²¤ë¡È·è¤á¤Ä¤±¡É¡¡ÆüÊÆ2705°ÂÂÇ¼Ô¤¬´ê¤¦¸å·Ñ¼Ô¡ÖÍ·¤Ó´¶³Ð¤«¤é¡×
¡¡Î¾ÂÇ¤Á°éÀ®¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡¼¡¼¡£¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ in ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤¬15Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á°À¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤é¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÎ¾ÂÇ¤Á¤ÇÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆÄÌ»»2705°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¾ÂÇ¤ÁÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤È¿ÀÆàÀî¤Î½÷»Ò¾®³ØÀ¸203¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡£Á´Áª¼ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÂÇ·â»ØÆ³¤ÎºÝ¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡ÊÎ¾ÂÇ¤Á¡Ë¤Ï¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï±¦¤Ê¤é±¦¡¢º¸¤Ê¤éº¸¤È¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â2¿Í¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë±¦Åê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»þ¤Ïº¸ÂÇÀÊ¡¢º¸Åê¼ê¤Î»þ¤Ï±¦ÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£Î¾Êý¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°éÀ®¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÒÊý¤ÎÂÇÀÊ¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ±½ã¤Ë2ÇÜ¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Îý½¬ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢²ø²æ¤Î´í¸±À¤¬Áý¤¹¡£Â¤¬Â®¤¤¤ÈÁá¤¯¤«¤éº¸ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬¿Ê¤ß¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ»á¤ÏPL³Ø±à»þÂå¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£1993Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤ÈÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï±¦ÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬Î¾ÂÇ¤Á¤ËÄ©Àï¡£¸µ¡¹¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌÔÎý½¬¤Ç¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤È2Ç¯ÌÜ¤Î1995Ç¯¤Ë1·³½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íâ1996Ç¯¤«¤éÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.332¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÅðÎÝ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¡£1»î¹ç¤Ç¤Îº¸±¦Î¾ÂÇÀÊËÜÎÝÂÇ¤â3ÅÙµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¤»þ´ü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÊý¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¡¢É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤éÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¿ùÃ«·ý»Î»á¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ¶µ¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½¬ÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤Ê¬¡¢Áá¤¯¤«¤éÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¹Í¤¨¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤â¾®³ØÀ¸¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç³Ð¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö±¦¤âº¸¤âÆ±¤¸¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£±¦¤À¤«¤é¤³¤¦ÂÇ¤Ä¡¢º¸¤À¤«¤é¤³¤¦ÂÇ¤Ä¡¢¤ÈºÇ½é¤«¤éº¸±¦¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£
¡Ö¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Â¤¬Â®¤¤¤«¤éº¸ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥³¥Ä¥ó¤ÈÅö¤Æ¤Æ½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¤âº¸¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂÇ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÁ°¤Î¿ô½½¥»¥ó¥Á¡£¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂÎ¤¬Á°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤âÊá¼êÂ¦¤Î¸ª¤ò³«¤«¤º¤Ë¸å¤í¤Ë»Ä¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤«¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡±þ±ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬¡Ö²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¶µ¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£10Ç¯Áá¤¯¡¢¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶«¤ó¤Ç¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¯°ìËë¤â¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÅê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¡©¡¡ÌµÍýÌµÍý¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Öº£¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥ÁÌÜ»Ø¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î»ØÆ³¤¬¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë