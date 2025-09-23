新庄監督「今シーズン3つの目標があって、宮西くんの900登板」

■日本ハム ー 楽天（23日・エスコンフィールド）

日本ハムの宮西尚生投手が23日、エスコンフィールドで行われた楽天戦に救援登板。通算900試合登板を達成し、“北の鉄腕”にまたひとつ勲章が加わった。

3点を追う5回1死一、二塁、左打者の宗山が打席を迎える場面で登板。18年間、黙々と投げ続けた左腕の名が告げられると、球場から歓声が起きた。マウンドで出迎えた新庄監督が、リリーフカーに乗って登場した宮西に声をかけ、直接ボールを手渡した。

宗山には四球を与え、代打フランコは犠飛で2死となったところで交代となった。ベンチ前で新庄監督から出迎えを受け、手渡された「900」の記念ボードを掲げると、スタンドからは拍手と歓声が贈られた。

2007年大学生・社会人ドラフト3巡目で入団して以来、チームのために左腕を振り続けてきた。新人時代から、パ・リーグ新の14年連続50試合以上登板。近年は苦しいシーズンもあったが、昨年8月4日のソフトバンク戦では史上初の通算400ホールドを達成した。現在は424ホールドまで数字を伸ばしている。

900登板は歴代4位だが、現役では断トツ。新庄剛志監督は「今シーズン3つの目標があって、優勝すること、大怪我をさせない起用法で勝っていくこと、宮西くんの900登板」と話しており、21日の同戦で最後の1アウトを任せるはずだった。しかし9回1死一塁からまさかの併殺で勝利。指揮官は「リクエストしようかと思った、セーフやろって（笑）。それくらい投げさせたかった。エスコンでさせたいので」と話していたが、ついにそのときを迎えた。（Full-Count編集部）