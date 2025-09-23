¥Ö¥é¥¸¥ëºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎºÊ¤Ë¤âÀ©ºÛ¡¡ÊÆºâÌ³¾Ê¡¢ÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¶¦Æ±¡ÛÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È´Ø·¸¤¬¶á¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¸øÈ½¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëºÇ¹âºÛ¤Î¥Ç¥â¥é¥¨¥¹È½»ö¤ÎºÊ¥Ó¥Ó¥¢¥ó»á¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£È½»öËÜ¿Í¤Ï´û¤ËÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¤Ç¿Í¸¢¿¯³²¤ä±ø¿¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Åö¶É¼Ô¤é¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Ä¥¡¼Ë¡¡×¤¬º¬µò¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤Ï2022Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¸½ÂçÅýÎÎ¤Î¥ë¥é»á¤ËÇÔËÌ¸å¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò·×²è¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÈ½»ö¤ò¡ÖÀ¯¼£ÅªÇ÷³²¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï22Æü¡¢È½»ö¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£