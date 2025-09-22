米津玄師と宇多田ヒカルがコラボレーションした新曲「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）が、本日9月22日に配信リリース。あわせて、両名のアーティスト写真アザーカットが初公開された。

同楽曲は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマ。米津が作詞作曲を手がけ、宇多田を歌唱で迎えたデュエットソングとなっている。

また、9月24日にリリースされるシングルCD『IRIS OUT / JANE DOE』が、本日店着を迎えた。『IRIS OUT盤』は、ポーチケースに米津描き下ろしによるレゼのポラロイドとアクリルスタンドが収納されたスペシャルパッケージに。ポーチの側面は、黒をベースにシルバーのリングが付属したジッパーとなっており、レゼの衣装を想起させる仕様となっている。

『JANE DOE盤』は破片ケースにCD、DVDが付属するパッケージとなっており、割れたガラスをモチーフとした破片ケースと、七色に光るジャケットが美しいアートな仕様に。DVDには劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本予告に加え、「KICK BACK」のMV、ライブ映像が収録される。

通常盤は、米津描き下ろしのジャケットが収納されたジュエルケース仕様。法人特典として、米津描き下ろしの「IRIS OUT」「KICK BACK」の絵柄による、各5cm角のホログラムステッカー（2枚セット）が付属する。

加えて、初回特典として『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行の申し込みができるシリアルナンバーも封入。応募期間は9月22日12時9月28日23時59分まで。

さらに、本日22時からは『米津玄師Spotifyリスニングパーティー』が開催されることが決定。米津が届ける生配信の音声トーク番組となり、配信中にはX（旧Twitter）にてメッセージを募集する。

（文＝リアルサウンド編集部）