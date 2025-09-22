Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月22日は、リーズナブルながら機能性に優れたPhilips（フィリップス）のポータブル電源「DLP8091C」がお得に登場しています。

キャンプや車中泊などのアウトドアから災害時までさまざまなシーンで活躍するポータブル電源が超特価ですよ。

■この記事で紹介している商品

Philips 300W/296Wh(14. 8V換算) ポータブル電源 大容量 ポータブルバッテリー バックアップ電源 9台同時充電 パススルー機能 純正弦波 AC(瞬間600W)/DC/PD 60W USB -C/シガーソケット出力 5つ充電方法 ledライト付 非常用電源 ソーラー充電 PSE認証済 DLP8091C 19,800円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

フィリップスの「DLP8091C」が19,800円に。大容量かつパワフルなポータブル電源がお買い得です

Philips（フィリップス）のポータブル電源「DLP8091C」が34％オフで販売中です。

小型かつ軽量で充電効率が高い高性能なリチウム三元電池を搭載。自然放電率が低く、電池の寿命が長いのも魅力的です。

低温性能にも優れており、マイナス20℃の環境下でも動作し、約70％の放出を実現。寒さが厳しい季節でも安定した性能を発揮してくれますよ。

Image: Amazon

約21.5×16×16.3cmとコンパクトながら、296Whと大容量でiPhone 15の約18回も充電可能です。

9つの出力ポートを搭載。スマホやノートPC、電気毛布、プロジェクターなどさまざまな機器に電源供給可能

AC電源×2ポート、DC電源×2ポート、USB-A×3ポート、USB-C×1ポート、シガーソケット×1ポートと9つの出力ポート装備。

Image: Amazon

AC電源は300Wと高出力で、電動ドライバーやポータブル冷蔵庫、電気毛布など消費電力が高い家電の電源供給にも使えますよ。

USB-CはPD対応の60W出力なので、スマホやタブレットだけでなくノートPCの充電もOK。

本体の充電方法も豊富で、DC電源やUSB-Cを2つ同時に使用した場合は約3時間でフル充電が完了。DC電源、USB-C単体でも約6時間で充電が終わります。

シガーソケットにも対応しており、車での移動中にタイパよく充電できるのも魅力的。別売りのソーラーパネルを使って充電も可能です。

Image: Amazon

電圧＆温度を管理するバッテリーマネージメントシステム採用で安全

本体正面に大きくて見やすいLEDディスプレイを採用。バッテリー残量や出力状況がパッと見て分かるのは有難いですね。

Image: Amazon

過負荷や危険温度の警告も表示されるので、安心して使えます。

高性能の冷却ファンを内蔵。温度が40℃を超えたりすると自動的にオンになり、素早く熱を放散してくれます。

適切な電圧・温度制御を行うバッテリーマネージメントシステムを搭載し、過充電・過放電を防止。安全面もバッチリです。

引き込み式のハンドルを備えており、重さは3.4kgと軽量ボディで持ち運びも片手でラクラク。

Image: Amazon

強・弱・SOSと3つのモードに切り替わるLEDライト付き。暗闇を明るく照らしてくれるから、キャンプ場での防犯対策としても役立ちますよ。

なお、上記の表示価格は2025年9月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

