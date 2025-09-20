『想星のアクエリオン』SMPに「アクエリオン」登場！3機のベクターマシンが3形態に変形合体
バンダイは、『想星のアクエリオン』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン」(16,500円)
SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] に、アクエリオンシリーズ第4作目となる『想星のアクエリオン』が登場。
第一作同様に、ベクターマシン3機によるアクエリオン3形態への変形・合体を再現。各ベクターマシンの関節部分に堅牢な設計を施すことで、細身のプロポーションながらも変形・合体できて遊べるアクエリオンを実現している。
(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE
2026年1月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン」(16,500円)
SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] に、アクエリオンシリーズ第4作目となる『想星のアクエリオン』が登場。
第一作同様に、ベクターマシン3機によるアクエリオン3形態への変形・合体を再現。各ベクターマシンの関節部分に堅牢な設計を施すことで、細身のプロポーションながらも変形・合体できて遊べるアクエリオンを実現している。
(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE