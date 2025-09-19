ºÇ¹â¾Þ¡Ö¶õ²ó¤ê¤¹¤ëÄ¾Èþ¡×¡¡PFF¥¢¥ï¡¼¥É2025
¡¡ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¿·¿Í±Ç²è´ÆÆÄ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡ÖÂè47²ó¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊPFF¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡ÖPFF¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Î³Æ¾Þ¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÃæÎ¤¤Õ¤¯´ÆÆÄ¡Ê20¡Ë¤Î¡Ö¶õ²ó¤ê¤¹¤ëÄ¾Èþ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¡£
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë·»¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹Ä¾Èþ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¡£ºÇ½ª¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ºî²È¤Î»³Æâ¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇºÇ¶á¸ì¤é¤ì¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¥¿¥Õ¤ÊÄ¾Èþ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î±Ç²è¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Û¥ê¥×¥í¤¬Â£¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£