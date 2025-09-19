¡Ö»È¤Ã¤Æ¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×»Ë¾åºÇÇö¡ÖiPhone Air¡×È¯Çä¡¡³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¡Ä¿··¿È¯Çä¤Ç¡È·¿Íî¤Á¡ÉÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¿··¿¤Î¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤ÎÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥È¥¢¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î¿··¿iPhone¤Ç¤¹¡£
¹ÔÎó¤Ï½ù¡¹¤Ë±ä¤Ó¡¢¸áÁ°8»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡ÖiPhone 17¡×¤Ê¤ÉºÇ¿·µ¡¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¡ÖiPhone Air¡×¡£
¡ÖiPhone Air¡×¤Ï²èÌÌ¤Ï6.5¥¤¥ó¥Á¡¢¸ü¤µ¤¬5.6mm¤ÈiPhone»Ë¾åºÇ¤âÇö¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï165¥°¥é¥à¤È·Ú¤¯¡¢ºÇÂç27»þ´Ö¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆiPhone Air¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖiPhone Air¤Î¹õ¿§¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥È¥ì¥¹´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö17¡×¤¬12Ëü9800±ß¤«¤é¡¢¡ÖAir¡×¤Ï15Ëü9800±ß¤«¤é¡£
ËèÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤ë¿··¿iPhone¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤·Ú¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë²Á³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿··¿iPhone¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¸ÅiPhone»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸Å¤ÎiPhone¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤äÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤Ñ¤é D-Style½©ÍÕ¸¶Å¹¡×¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone 12¡×¤ä¡¢3Ëü±ßÂæ¤Î¡ÖiPhone SE¡×¤Ê¤É¤Îµ¡¼ï¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤ã¤ó¤Ñ¤é¡¦ÎëÌÚÎ¦À»¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§
iPhone¤Ï¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÊª¤òÇä¤Ã¤Æ°Â¤¯º£Ç¯¤ÎÊª¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤òËèÇ¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿··¿iPhone¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·¿Íî¤Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¤ÎÀ¤Âå¤Îµ¡¼ï¤¬Â¿¤¯Î®ÄÌ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï°Â¤¯Çã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å¤ÎiPhone¤òÇã¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿Í¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆiPhone¤¬¤È¤Æ¤â°Â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¸Å¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤ã¤ó¤Ñ¤é¡¦ÎëÌÚÎ¦À»¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§
iOS¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÌÌ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£