¥Ó¥è¥ó¥»¡Öµ¡Ì©¾ðÊó¡×ÅðÆñÈï³²¡¡Åð¤ó¤ÀÃË¤ÏÂáÊá¡¡µ®½Å¤ÊÌ¤È¯É½²»¸»½¸¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯¸«¤µ¤ì¤º
¡¡ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¥Ó¥è¥ó¥»¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¤ä¥Ä¥¢¡¼·×²è¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¡Öµ¡Ì©¾ðÊó¡×¤ò¥Ä¥¢¡¼¥¯¥ë¡¼¤Î¼Ö¤«¤éÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤¬£±£·Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥±¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÀàÅðÌÜÅª¤Ç¼ÖÎ¾¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ºá¤È¡¢²¾¼áÊü°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥Õ¥ë¥È¥ó·´·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Ð¥ó¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ù»¡¤Ï¥Ó¥è¥ó¥»¤Îµ®½Å¤ÊÌ¤È¯É½¶Ê¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¤Þ¤À²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Î»ö·ïÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï£··î£¸Æü¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤¬¸½ºß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¸ø±é¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ï¤º¤«£²ÆüÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È»á¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ö¥ë¡¼»á¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ó¥è¥ó¥»¤Î£´¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¡¼¥×¡¦¥ï¥´¥Ë¥¢¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹£²¸Ä¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È·Ù»¡¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ï£··î£¸Æü¸á¸å£¸»þ£¹Ê¬²á¤®¤«¤é£±»þ´Ö°ÊÆâ¡¢ËÌÅì¥¯¥í¥Ã¥°¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È£´£´ÈÖÃÏ¤ÎÃó¼Ö¾ìÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼·Ù»¡½ð¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¸¡¼¥×¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åð¤Þ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹£²¸Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Îµ®½Å¤ÊÌ¤È¯É½¶Ê¤ä¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î·×²è½ñ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥È»á¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Êµ¡Ì©¾ðÊó¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë°áÎà¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó£²Âæ¤âÅð¤Þ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢²»¶Á¸ú²Ì¤ò»Ü¤·¤¿¶Ê¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¡¢¸ø±é¤Î±ÇÁü¥×¥é¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤Èº£¸å¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÌ¤È¯É½¶Ê¤Ê¤É¤ÏÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ä¶½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£