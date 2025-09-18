40・50代のデート服 →【ハニーズ】にアリ！ 甘すぎずちょうどいい♡「秋色ブラウス」

大人女性のデート服は華やかさや上品さを演出しつつ、甘すぎない雰囲気に仕上げたいところ。これからの時期は、色味で季節感もプラスするのが◎ 大人女性にマッチする「秋色ブラウス」を見つけるなら【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回は、落ち着いた色味と上品なデザインが魅力のブラウスを紹介します。

華やかさと上品さを両立する秋色ブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツボウタイブラウス」\4,980（税込）

袖の立体感とボリューム感が魅力的で、大人女性に上品な華やぎを与えてくれそうなブラウス。秋を感じる深みのあるローズピンクが、プリーツの凹凸でより美しく演出されます。ボウタイデザインと取り外し可能なメタルパーツもアクセントに。公式サイトによると「さらっと清涼感があり柔らかで着心地抜群の楊柳素材」なので、暑さが残る今着るのにぴったりかも。

シックでシャレ感たっぷりな秋色ブラウス

【GLACIER lusso】「総柄ハイネックブラウス」\3,980（税込）

ボルドーをベースにした総柄デザインが、季節感をプラスするブラウス。程よくシアー感のある素材にギャザーが寄せられ、ふんわりとしたシルエットに仕上がっています。甘めに寄りやすいデザインながらも、落ち着いた色味で大人の上品さをキープ。プチハイネック仕様がクラシカルな雰囲気で、ジャケットやカーディガンとの相性も良さそうです。

