「われわれは新庄監督には続けていただきたいと思っておりますけど……」

【もっと読む】日本ハムが“大谷2世”に据える柴田獅子の評判…新庄監督は打撃に辛口評価も「非凡な才能」

昨17日、日本ハムの井川伸久オーナー（64）は、そう前置きした上で、こう続けた。

「いかんせん、ご本人が決める話なので」

1年契約を結んでいるとみられる新庄監督は今季、ソフトバンクと熾烈な優勝争いを繰り広げている。井川オーナーは「手腕は非常に評価している」と、絶賛した一方で、

「おいおいそういう話はしていきたい」

「今のところはその想定には入っていないというか、優勝争いに徹する形でご理解いただきたい」

と、現時点では来季契約が白紙であることを強調した。

就任4年目を迎える今季の契約は、新庄監督の判断、意向が強く反映されたとみられている。昨季は2年連続最下位から2位に躍進。親会社、球団はかねて続投を要請し、「今年がマグレじゃなかったというところを証明したい」と、ドラフト会議の1位指名終了後に異例の続投を表明した。

新庄野球の集大成として臨んだ今季も結果を残している以上、辞めさせる理由は見当たらないが、球団周辺では、「ポスト新庄」として稲葉二軍監督の名前が浮上しているのは確かだ。

かつて、西武の堤オーナーが契約最終年を迎えていた当時の森監督に、「やりたければどうぞ」と発言して物議を醸した。その年は3位に終わったものの、前年までリーグ3連覇を達成。そんな監督を解任すれば球団内外で波紋を呼ぶ。堤オーナーは、森監督に自ら身を引かせたかったと言われたが、最終的に続投が決まった。

今回、井口オーナーがわざわざ「ご本人が決める話なので」と念を押したのも、何やら含みがありそうな気もするが……。

◇ ◇ ◇

ところで日本ハムと言えば、球団が「大谷二世」と見込んで大事に育てているドラ1柴田獅子は、どれほどの潜在能力を秘めてるのか。打撃について以前、新庄監督は辛口発言をしたこともあったが、ファームでは意外な評判が聞こえてきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。