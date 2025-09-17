『こんなにも白かった保護子猫』が、７年後…面影がなさすぎる『衝撃ビフォーアフター』に「すっごく綺麗でカッコイイ」「大変身」と２万いいね
子猫時代から7年たった猫の姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は2万2000件以上の「いいね！」を獲得し「シャム系は本当どんな色になるのかわかりませんね笑」「素敵な上着を羽織っているように見えます」「シャムあるあるで素敵な焦げ具合ですね」とのコメントが寄せられていました。
白猫詐欺の猫ちゃん
Threadsアカウント「ゆきみ」に投稿されたのは、猫ちゃんのビフォーアフター。子猫時代のナツちゃんは鼻と耳が黒色で、他は白い毛でした。元気よく「ニャー！」と鳴く一生懸命な姿が可愛い子猫時代です。
7年たったナツちゃんはというと、なんと、こげ茶色の面積が増え、白い部分は下顎、胸、お腹、足先だけとなったのだそう。シャム系の猫ちゃんに多い毛色の変化で、親しみを込めて「白猫詐欺」と呼ばれています。
ナツちゃんは生後3ヵ月頃から変化が現れ、毎年黒さが増しているそうです。驚きの変化をしたナツちゃんでした。
「うちの猫も！」の声が続出
ナツちゃんの毛色を見たThreadsユーザーたちからは「私も同じく被害者です」「うちも白猫詐欺です」「まったくけしからん詐欺です」とナツちゃんと同じように毛色が変化した猫ちゃんたちの写真が寄せられていました。
Threadsアカウント「ゆきみ」では、ナツちゃんと同居猫たちの日常が投稿されています。
写真・動画提供：Threadsアカウント「ゆきみ」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。