辻希美「1人でてんやわんや」リアルな夜間育児告白 第5子・夢愛（ゆめあ）ちゃんの寝顔も公開
【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの辻希美が9月16日、自身のInstagramのストーリーズを更新。第5子・夢愛（ゆめあ）ちゃんの寝顔ショットとともに夜間育児について紹介し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、第5子の安らかな寝顔ショット
辻は「昨日寝る直前におしっこ攻撃されて着替えて…夜中はうんち大量で布団まで濡れて着替えて…」と夜間育児の様子を明かし、「1人でてんやわんやだった」と回顧。ピンクのおくるみで包まれた夢愛ちゃんの安らかな寝顔ショットを公開し、「今日は撮影 頑張ろ」とスケジュールについても報告している。
この投稿に、ファンからは「可愛い寝顔」「癒される」「本当にお疲れさま」「その状況めっちゃリアル」「大変でしたね」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
