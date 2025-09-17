この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「へんな人に会ったら、たんたんとスルーしよう。」と題した動画を公開し、世の中で出会う“ちょっと変わった人”や、不快な言動にどう向き合うべきかについて独自の見解を語った。



茂木氏は冒頭、「あの、世の中生きてると、なんか時々、ちょっと変な人っていうかさ、うーん、なんか、なんでこんなことを言うんだろうとかやるんだろうっていう人っていらっしゃるじゃないですか」と指摘。「明らかに勘違いだったり、失礼だったりね、人を傷つけるようなことを言ったりされる方っていらっしゃると思う」と、身の回りにいる理解し難い人物について触れた。



そうした人や言動に直面した際の対応について、茂木氏は「時には抗議したり、それはちょっと違うんじゃないですかって言うことも必要かもしれないけど、基本は僕はスルーするのがいいと思うんですよ」と自身のスタンスを明言。その理由について「その方の限界なんだよね、そういうことがあるってことは」としたうえで、「世界はもっと広くて、その方はその一角でしかない」と、多様な世界観のなかであまり気にしすぎないことが重要だと語る。



また、茂木氏は「大抵の場合、いいことにならないよね」と抗議や怒りが有益になりにくい点も指摘。「自分としてはいい考え方、話し方なんじゃないかなっていうことを淡々とやり続けることで、世の中にそういうものが増えるし、良い影響も与えられる」と、自分の行動や考え方で周囲へ好影響を及ぼすことの大切さを強調した。



動画の締めくくりでは、「本当にダメなときは言うべきだと思うんだけど、そうじゃない許容範囲ってわけでも、なんか世界の多様性の中でそういうこともあってもいいかな。時はもう本当スルーして、何も自分があまりダメージを受けすぎないようにするっていうか、淡々と自分にとっての良い世界を生きていく。それが賢いんじゃないかな」と結び、現代を生き抜く“賢い対応”のヒントを発信した。